Mount & Blade II : Bannerlord, la guerre est pour bientôt.

Il y a ceux qui y ont déjà joué, ceux qui l’attendait et enfin ceux qui ne connaissent pas du tout ce jeu, Mount & Blade II: Bannerlord annoncé pour la toute première fois le 28 septembre 2012. Récemment, nous apprenions la date de sortie officielle : le 26 octobre 2022. Après une béta fermée en 2019 et un accès anticipé en 2020, le jeu n’a eu de cesse d’évoluer et de s’améliorer au fil du temps pour se rapprocher de ce que les développeurs du studio Taleworlds souhaitaient et en plus sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Une chose est sûre, le sang va couler à flot sur les champs de batailles de Calradia !

Des affrontements épiques attendent les joueurs dans cet univers ou 7 factions se disputent des territoires ou entretiennent des relations fragiles. Le joueur incarne un personnage créé par ses soins et va arpenter cette grande carte, tantôt pour commercer, tantôt pour tisser des liens avec les factions. Dans ce monde vous êtes libre d’aller ou bon vous semble. Les déplacements se font sur la carte directement à l’instar des Total War, vous pouvez rejoindre une faction existante en vous vassalisant ou même ériger de toutes pièces votre propre royaume. C’est lors des combats que votre adresse et votre capacité de commandement sont testées, vous incarnez votre seigneur sur le champ de bataille pour diriger en direct vos différentes cohortes d’archers, d’infanteries, sans oublier évidemment la cavalerie ou les archers montés. Votre capacité à diriger sera mise à rude épreuve, car si au début vous ne disposez que de peu de loyaux soldats, vous aurez l’occasion de participer à des batailles monumentales regroupant plusieurs armées.

Le jeu dispose d’un indicateur de temps et les années passant, votre seigneur va vieillir et peut aller jusqu’à mourir. Pendant vos périples vous aurez l’occasion de rencontrer différents seigneurs qui souhaiterons marier leurs enfants dans le but d’étendre leurs influences et vous pourrez également en tirer avantages et faire perdurer l’héritage de votre maison.

Pour la sortie le jeu s’étoffe encore de nouveautés, l’IA des troupes va être améliorée pour gagner en fluidité lors des combats notamment pendant les sièges. De plus, il ne s’appelle pas « Bannerlord » pour rien : vous allez pouvoir donner des bannières à vos héros pour qu’ils les brandissent sur le champs de bataille, que votre blason reste dans les esprits et votre nom dans l’histoire !

Ce n’est pas tout car les développeurs réservent encore d’autres ajouts par la suite, reprendre des camps neutres aux bandits pour établir un revenu (illégal, donc attention à votre réputation dans le monde), des améliorations sur les batailles de sièges et les formations de cohortes, un récapitulatif de votre partie quand celle-ci prendra fin… Le studio ne compte pas s’arrêter de prendre soins de son bébé.