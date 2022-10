Victoria 3 – La suite du jeu de stratégie célébré arrive

Vos usines crachent une noble fumée noirâtre, vos soldats se battent ardemment pour gagner la guerre que vous avez déclarée à votre voisin, vos navires de commerce vont et viennent chargés de ressources, des terres vierges attendent d’être explorées et revendiquées tandis que dans votre pays, l’agitation politique et l’agitation sociale s’entremêlent et font craindre des révoltes, voire une révolution ? Pas de doute : vous êtes une nation relativement stable dans Victoria 3.

Entre plusieurs DLC et expansions, il se trouve que les Suédois de Paradox Interactive sortent parfois des jeux. Aussi, le successeur de Victoria II, sorti il y a douze ans, sera disponible ce mardi 25 octobre 2022.

Qu’est-ce que Victoria 3 ?

Fondamentalement, c’est un simulateur de nations, qui démarre en 1836 (tout le monde sait que c’est Louis-Philippe Ier qui règne sur la France en 1836, n’est-ce pas ?) et s’achève un siècle plus tard. Le joueur choisit donc une nation parmi plusieurs douzaines et la guide à travers le siècle chaotique qu’est le XIXe : siècle de l’industrialisation, de la colonisation, de l’affrontement entre un libéralisme politique triomphant et un socialisme émergent tandis que les monarchies et empires sont plus belliqueux qu’ils ne l’ont jamais été. Dans ce contexte historique, vous prenez des décisions économiques, politiques, diplomatiques qui changeront la vie de votre peuple et influeront sur la destinée de votre nation.

« We live in a society »

Vous voulez devenir la première puissance libérale en Europe au XIXe siècle ? N’ayez crainte, dans Victoria 3, vous pouvez introduire un impôt censitaire pour écarter les populations pauvres du système électoral et espérer que les personnes aisées, alors seules en mesure de voter, choisiront effectivement de maintenir le système ainsi que les lois conservatrices qui vous conviennent. Vous voulez répandre le socialisme avant que la révolution industrielle ne batte son plein ? Aucun souci, vous pouvez agiter les foules, attiser les révoltes des catégories pauvres et ainsi favoriser l’émergence d’un régime constitutionnel et social ou même d’une révolution qui changera complètement la nature du régime de votre pays, mais également la manière dont les autres nations vous verront. Choisirez-vous la stabilité en défendant la tradition ou ferez-vous le pari risqué des réformes politiques ?

Le gouvernement du peuple, pour le peuple, par moi-même

Diriger un pays, c’est avant tout légiférer. Certaines lois permettent de débloquer ou activer certaines institutions, lesquelles assurent différents services à votre population. En parallèle, de nombreux événements historiques et décisions majeures à prendre viendront ponctuer votre périple. En plus d’offrir une rejouabilité importante, le jeu offre au joueur de changer le cours de l’Histoire en empêchant la guerre de Sécession de se produire ou en laissant la Confédération se développer comme un pays normal sans nécessité de guerre. Vous pourrez aussi empêcher l’unification de l’Allemagne ou la faire sous la férule de l’Autriche ou créer des nations si vous possédez les provinces correspondantes. De nombreux événements historiques n’attendent que vous pour les respecter ou, au contraire, leur faire prendre différentes tournures.

Enfin, le développement de votre propre industrie est essentiel, et vous pourrez jouer sur les taxes et l’accaparement de ressources lucratives pour la favoriser au détriment des autres nations. Dans Victoria 3, la guerre est la conclusion ou la conséquence de la diplomatie : vos ambitions vont en effet se heurter à celles des autres nations. Aussi, le jeu offre de nombreuses mécaniques de jeu permettant de s’allier, de faire des pactes, d’envoyer des menaces, mais aussi de faire monter les tensions et inviter d’autres nations à se joindre à votre escalade diplomatique puis, le cas échant, à votre guerre.

Victoria 3 est un concert des nations qui n’attend plus que son chef d’orchestre, c’est-à-dire vous. Le titre sera disponible ce mardi 25 octobre 2022, exclusivement sur PC.