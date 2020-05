Crusader Kings III – Date de sortie et focus sur ce nouvel épisode

Dans la grande famille du wargame sur PC, il est une licence connue et aimée de tous qui se nomme Crusaders Kings. Probablement l’une des plus belles réussites de Paradox, notamment grâce à un second épisode incroyablement généreux, même encore aujourd’hui, il est tout naturel de voir revenir la saga sur le devant de la scène. Crusader Kings III aura donc la lourde tâche de succéder à un mastodonte de la stratégie qui s’est vu offrir pas moins de quinze DLC (ou extension) apportant tous quelque chose de pertinent au jeu de base. Voilà une mission bien délicate qui ne fait aucunement peur à Paradox, bien au contraire.

La rentrée sera moins cruelle avec Crusader Kings III.

Paradox l’a donc enfin annoncé, Crusader Kings III sera disponible dès le 1er septembre prochain sur PC et peut même déjà se voir précommander sur le site officiel de Paradox ou encore sur Steam et Microsoft Store pour la somme de 49, 99€. Pour l’occasion, le studio nous a offert un joli story trailer histoire de nous placer le contexte de cet épisode qui, vous vous en doutez, prendra toujours place au Moyen-âge et vous demandera une nouvelle fois de mener votre nation à son apogée, et ce, de différentes manières.

Mais la question que tout le monde se pose est de savoir ce que va apporter ce troisième épisode vis-à-vis du second déjà très complet du fait de ses nombreux DLC. Eh bien, tout d’abord, un nouveau moteur graphique car celui de Crusader Kings II commence a sérieusement daté et un nouveau moteur, plus moderne, est donc le bienvenu tout comme une refonte du HUD. Les portraits des différents personnages seront aussi plus variés, en 3D et surtout évoluerons au fil des années et en fonction de leur rang social. Les différentes maps ont gagné en détail, et sont par la même occasion plus claires à notre sens.

Au niveau du gameplay, il n’y a pas grand bouleversement à noter. Le Wargame restant un genre très codifié, il est difficile de le révolutionner, mais il est toujours possible d’apporter des petites retouches et ajouts qui dynamiseront encore plus les parties et les rendront par la même occasion davantage trépidantes. Et c’est par la liberté d’action que Crusader Kings III va tenter de vous séduire, car il sera possible de mener votre dynastie à la gloire en utilisant différentes stratégies, des guerres à la finance, en passant par la religion et les complots visant à retourner une nation contre son souverain, les enjeux seront nombreux et variés et vos choix auront une importance capitale dans le déroulé de vos parties.

Il sera lors possible d’utiliser des espions, d’engager des mercenaires, de développer une économie de marché et même de créer des jésuites qui auront la lourde tâche d’évangéliser des régions entières. La possibilité sera même offerte de créer une nouvelle religion déviante de celle qui était de base la vôtre, histoire que ses dogmes répondent mieux à vos aspirations. Mais les menaces seront aussi internes et pour garder le contrôle de vos vassaux et autres nobles, il faudra les surveiller, découvrir leurs secrets les mieux gardés et ensuite les faire chanter s’ils se montrent trop envahissants ou menaçants.

Il va falloir aussi jouer de la diplomatie aussi bien au sein de votre cour, en organisant des mariages pour gagner quelques maisons par exemple, qu’avec les nations rivales. Une bonne entente est parfois nécessaire pour éviter une guerre, favoriser des échanges commerciaux ou comploter sans suspicion, car la trahison est une arme qu’il ne faudra pas non plus négliger. D’ailleurs, partir en guerre avec une nation alliée contre une autre belliqueuse, n’empêche en rien de trahir la première une fois cette dernière affaiblie histoire de lui prendre quelques terres par la même occasion.

Ce sont là quelques possibilités qu’offrira Crusader Kings III, un wargame qui s’annonce tout aussi passionnant que son ainé et qui fera même intervenir au fil des siècles quelques événements historiques réels pour renforcer encore plus l’immersion et la sensation de réel. Car un jeu de ce genre, se doit d’être réaliste aussi bien dans son propos que dans ses mécaniques, n’oublions pas que le jeu de guerre est un art qui se pratique depuis quelques siècles déjà et était même utilisé lors de véritables batailles pour établir des stratégies.

Ainsi, chaque personnage que l’on incarnera ou que l’on rencontrera aura sa propre personnalité et des aspirations qui sont siennes. Ceci afin de créer un ensemble cohérent qui se montrera riche et aboutira à chaque fois sur des conclusions et des déroulés de parties différents. On nous annonce un jeu riche et varié, qui gagne en profondeur alors que l’on pensait cela déjà très peu possible et on a qu’une hâte : parcourir le monde de l’Islande à l’Inde en faisant un petit détour par l’Afrique Central dans ce Crusader Kings III qui s’annonce grandiose.

Enfin, sachez aussi qu’une Edition Royale est aussi disponible en précommande. Cette dernière contient le jeu (forcément), un Expension Pass contenant la première grosse extension et quelques petits DLC à paraître, ainsi que des habits inspirés de ceux que portaient les Romains pour vous et vos sujets. Cette édition est vendue au prix conseillé de 74, 99€. Notons aussi que le jeu sera proposé dans le programme Xbox Game Pass et sera donc gratuit pour les personnes abonnés, voilà qui est une très bonne nouvelle.