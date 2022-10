Rooted – les Français s’y connaissent aussi en survie !

Rooted est un jeu de survie réalisé par un studio de développement Français : Headlight Studio. C’est le premier projet de ce studio qui a débuté seulement en Mars 2022. Alors, vous n’avez pas besoins de préparer des rations de survie ou votre bunker, le jeu a déjà des dates que nous allons voir tout de suite.

Comme nous le disions précédemment, le jeu a vu le jour en mars 2022. Depuis Aout il est actuellement en financement participatif sur Kickstarter et a accumulé à l’heure où nous écrivons ces lignes plus de 85 000 euros sur les 60 000 qui étaient fixés. Si vous souhaitez soutenir le développement du jeu, vous avez jusqu’au 26 Octobre 2022 et ça se passe ici : Rooted-Kickstart. Début 2023, selon les développeurs, une phase d’alpha fermée sera disponible, et fin 2023 une béta fermée. Et enfin, un accès anticipé est prévu pour le début d’année 2024. Ces dates servent d’indicateurs mais gardons en tête que le jeu est encore en développement et que des retards peuvent arriver.

Rooted est donc un jeu de survie à la troisième personne situé sur terre. Nous y incarnons un personnage qui, encore enfant, survit à une guerre bactériologique qui a éclaté en 2080 et décimé une très grande majorité des êtres humains. Vingt ans plus tard l’heure est arrivée de quitter le nid… Le contexte est important car le jeu compte nous proposer une composante narrative originale en plus de l’exploration et de la survie.

En termes de jeu, le studio mise sur le réalisme. Ce sera un open world ou chaque immeubles serait visitable, y compris les appartements et c’est important de le souligner, en plus de les visiter vous pourrez également fortifier ces lieux pour en faire des camps de fortune ou des caches, par exemple. Dans tout jeu de survie il y a du craft et Rooted ne déroge pas à la règle. Par contre ici, pas de prise de niveau « classique » qui vous débloque tout comme par magie : les développeurs souhaitent que les joueurs se retroussent les manches pour aller démonter et récupérer ce qu’ils trouvent dans la nature ou dans les divers bâtiments. Bien sûr, la chasse et la pêche sont de la partie et fonctionneront comme le système de récupération, avec un système d’expérience. Derniers points à aborder : les ennemis. Il s’agira de petis animaux, et des humanoïdes, ces derniers pouvant aussi contrôler quelques machines. Mais si eux en sont capables, alors vous trouverez sans doute aussi un moyen d’interagir avec, d’après les développeurs…

Encore une fois, le jeu est en développement et certaines choses pourraient varier que ce soit les dates annoncées ou le gameplay. Espérons que « Man versus Wild » n’a plus aucun secret pour Headlight Studio, car si il survit, nous serons ravis de vous donner de ses nouvelles.