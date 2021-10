DayZ – 3 ans après sa sortie comment évolue le jeu de survie zombiesque ?

Cela fait maintenant de nombreuses années que le jeu de survie de Bohemia Interactive fait son petit bonhomme de chemin, passant d’un simple mod d’Arma II à un monde ouvert à part entière. Avec plus de cinq ans d’Early access et trois années en version officielle, bons nombres de joueurs ont foulé ce monde apocalyptique, découvrant le meilleur comme le pire du jeu. À l’occasion de la sortie de la version 1.14, NG+ a décidé de faire le point sur l’évolution de DayZ depuis sa sortie.

Avant de débuter, il est important de préciser que nous nous concentrerons uniquement sur la version PC dans cet article, qui reste à ce jour la version la plus poussée bien que les versions console ne soient pas loin derrière. Dans le même principe, nous nous permettrons de ne parler que des améliorations significatives depuis DayZ 1.0, faire un listing de toutes les nouvelles armes et des bugs corrigés ne nous semblant pas très pertinent.

Dans l’ensemble, DayZ a surtout eu le droit à des peaufinages depuis 2018 permettant au jeu d’être plus stable et d’améliorer le gameplay. On notera toutefois que les développeurs ont eu pour objectif depuis trois ans d’améliorer leur univers et l’aspect survie de leur jeu. Ainsi les survivants ont pu voir arriver les maladies, des ressources contaminées ou encore de la disparition progressive de la nourriture forçant les joueurs à redoubler d’ingéniosité pour survivre.

Notons que la 3.14 a d’ailleurs permis le retour d’éléments retirés dans de précédentes mises à jour et appréciées des joueurs. Ainsi, il est de nouveau possible de chasser à l’aide de pièges pour s’assurer de la nourriture en grand nombre. Elle a aussi amené une idée inédite cette fois-ci en intégrant des zones toxiques, touchées par du gaz et qui se montrent mortelles en l’absence d’une tenue adéquate.

Concernant l’univers, une nouvelle map a vu le jour peu de temps après la sortie du jeu sous forme de DLC nommée Livanova. Outre ce nouveau DLC, de nombreux environnements ont fait leur apparition sur la carte de base permettant aux joueurs de découvrir de nouveaux sitex de fouilles et justifiant de nouveaux objets à récupérer. Les zombies ont aussi eu le droit à leur relooking. Outre une amélioration de leur design, ces derniers se déplacent en horde de manière plus efficace, et peuvent avoir du loot sur eux.

Si cela peut paraitre bien peu en somme, il est clair que ces quelques changements ont considérablement changé la manière de jouer à DayZ. Toujours est-il qu’après huit ans de développement, l’équipe de Bohemia Interactive ne semble pas en avoir fini avec leur jeu de survie, comme on peut le voir avec la tonne de contenu ajoutée en terme PvP avec toujours plus d’armes et de véhicules.