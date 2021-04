Gord s’annonce en trailer et mélange les genres en mode survie

Gord est le futur titre de Convenant.dev, un jeune studio polonais qui a fédéré des anciens de chez CD Projekt et 11 Bits Studios. À leur tête, un certain Stan Just, ancien manager sur The Witcher 3: Wild Hunt, rien que ça. Autant dire que ce nouveau projet, un ambitieux RTS, a toutes les armes pour susciter notre curiosité et un certain engouement.

Il s’agit d’un jeu d’aventure et de stratégie solo qui prend place dans un univers fantastique dans lequel les joueurs seront confrontés à des créatures terrifiantes et mythiques. Notre objectif, mêlant gestion et survie, faire grandir et protéger notre colonie. En effet, nos colons auront chacun une jauge de santé mentale et de fardeau qui évolue en fonction des conditions de vie (faim, maladie) mais aussi sociale (mort des proches).

Il conviendra aux joueurs de surveiller tout cela de près s’il ne veut pas s’exposer à la dépressions de ses colons, les rendant particulièrement vulnérables, voire pire leur exode de la colonie, affaiblissant considérablement vos forces.

La magie et le surnaturel seront aussi au centre du gameplay car s’ils vous sont favorables, les dieux viendront à votre secours durant les combats en vous permettant d’user d’incantations magiques à vocation offensive ou défensive mais aussi d’invoquer des créatures pour renverser l’issue des affrontements. Côté quêtes et aventures, le studio donne des détails intéressants :

“Les objectifs principaux du scénario vous guideront dans votre manière de jouer, alors que des quêtes secondaires générées de manière procédurale et des rencontres fortuites vous mèneront vers des contrées sauvages.”

Ajoutez à cela la possibilité de personnaliser les objectifs principaux avec la taille du niveau, la difficulté des raids, l’environnement ou encore le type d’ennemis et les ressources de départ et l’on obtient un RTS complet et complexe qui promet des mécaniques mariant habilement le classique et l’original. La campagne devrait, quant a elle, occuper entre 10 et 20 heures.

La direction artistique appliquée de Gord soutient une ambiance sombre et hostile qui implique le joueur et surtout qui valorise ce sentiment de vulnérabilité propre au jeu de survie. Pour le reste, les codes des RTS sont tous respectés à la lettre mais on ne peut qu’être curieux par cette proposition hybride mêlant un aspect aventure qui aura certainement toute sa place pour développer le lore et le background de ces contrées.

Gord nous propose de faire la synthèse entre différents genres convergents (stratégie, gestion, survie) mais rarement exploités ensemble convenablement. Reste donc à savoir si l’ensemble, prometteur sur le papier, fonctionne harmonieusement. On pourrait regretter l’absence de multijoueur mais il semble que les développeurs aient fait le choix clair de privilégier une aventure solo complète.

Ce premier trailer a de quoi éveiller notre curiosité. Cette audace et ce parti pris seront-ils payant face aux cadors du genre ? Y-a-t-il une place dans le cercle très restreins des RTS ? Pour le savoir, il faudra s’armer de patience car Gord sera disponible uniquement sur PC, le jeu est annoncé pour 2022 mais avec un accès anticipé prévu pour la fin de l’année.