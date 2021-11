Total War: Warhammer III – Enfin une date pour l’arrivé du chaos

La fin des temps arrive à grands pas dans Total War: Warhammer III ! Après le succès des deux premiers opus, Creative Assembly et Wargame Studio semblent sur le point de renouveler leur exploit en proposant un troisième volet encore plus épique. Après quelques semaines sans nouvelles, le studio revient une nouvelle fois vers nous, avec de nombreuses bonnes nouvelles, notamment la date de sortie de leur jeu et les bonus de lancement. Mais aussi l’annonce d’un partenariat qui va ouvrir les portes de ce jeu de stratégie au plus grand nombre.

En effet, officiellement daté pour le 17 février prochain, Total War: Warhammer III va permettre aux joueurs de se plonger dans les luttes face aux armées du chaos déboulant sur le plan mortel. Un affrontement épique qui viendra très certainement conclure cette saga, à moins que Creative Assembly ne souhaite embrayer ensuite avec l’Age de Sigmar. À cette occasion, l’équipe en charge du jeu a décidé de faire les choses bien et à su négocier un partenariat avec le Xbox Game Pass.

Les abonnés au service pourront donc profiter du jeu dès sa sortie, permettant ainsi au plus grand nombre de se plonger dans l’univers passionnant de Warhammer. Mais ce n’est pas tout, en plus de ce partenariat les développeurs ont décidé de récompenser les joueurs les plus investis dans la sortie de ce troisième opus. Ainsi, toutes les personnes ayant précommandé le jeu ou l’ayant acheté la première semaine de sa sortie recevront en bonus le pack « Ogre Kingdom » permettant ni plus ni moins que de diriger les sauvages ogres.

Puissants et massifs, ces géants seront dirigés par Graissus Dent d’Or et Skrag le Désosseur, deux Seigneurs de guerre légendaires ayant à leurs bottes des guerriers colossaux et des bêtes terrifiantes. Ces armées assoiffées d’or et de sang n’hésiteront pas à tout massacrer sur leur passage, pour peu qu’on leur propose une bourse bien remplie, notamment grâce à leurs grandes forces leur permettant de jeter tout ce qu’ils trouvent sur leurs adversaires avant de charger sur les pauvres armées déjà brisées. Un concept qui devrait bien plaire aux fans de la série.

Ne tardez donc pas trop à vous décider si vous souhaitez ripailler auprès des ogres. Bien entendu, ce pack sera ensuite proposé à la vente ultérieurement. Pour les abonnés au Xbox Game Pass, il faudra passer par le Microsoft Store afin d’en profiter. Dans tous les cas, ce pack offert promet de glorieux festins dans les premiers temps de Total War: Warhammer III.