Fiche de perso #21 : Henry Cavill, du Witcher à Warhammer, l’acteur passionné

Fiche de perso est une rubrique dans laquelle nous tirons le portrait d’acteurs du jeu vidéo, réels ou fictifs, qui pèsent ou ont pesé sur l’industrie. À l’occasion du départ d’Henry Cavill de la série The Witcher et de son annonce de travailler sur un live-action dans l’univers de Warhammer 40k, nous allons revenir sur la relation entre l’acteur et les jeux vidéo.

Naguère surnommé le « malchanceux d’Hollywood » pour échouer de peu à être pris dans de nombreux castings des années 2000, l’acteur originaire des îles anglo-normandes a depuis pris sa revanche en prêtant ses traits à rien de moins que le Superman des films de Zack Snyder et le Sherlock Holmes de Millie Bobby Brown. Cependant, c’est bien en endossant le rôle principal pour l’adaptation Netflix de l’univers de The Witcher qu’Henry Cavill s’est révélé comme étant un passionné de nombreux univers de jeux vidéo et de jeux de plateau. Il est rare d’entendre un acteur d’Hollywood confier que les jeux vidéo représentent non seulement un loisir, mais aussi une passion à part entière. Aussi, il n’en fallait pas plus pour que l’acteur britannique gagne la sympathie de la communauté des joueurs.

Joueur de jeux vidéo depuis l’enfance

S’il fallait résumer la relation de Cavill avec les jeux vidéo, alors il n’y aurait rien de mieux que sa réponse à Conan O’Brien, sur son émission Thursday Show, lorsque l’hôte lui a demandé sa réaction quand il a appris qu’il étais pris pour le rôle de Superman dans les films de Zack Snyder : « Je jouais à World of Warcraft, j’avais alors mes priorités bien établies. C’était un moment important d’un donjon spécifique que je faisais. » lui répondit l’acteur en souriant, avouant implicitement qu’il avait loupé l’appel à cause de sa partie. Anecdote reprise quelque temps plus tard sur l’émission de Graham Norton où l’acteur a confirmé avoir entendu son portable sonner et avoir délibérément ignoré l’appel.

Au-delà de ce qui pourrait ne sembler qu’être une charmante anecdote, c’est pourtant une vraie passion chronophage qui occupe une place importante dans la vie d’Henry Cavill. En 2019, l’acteur a confié qu’il préfère de loin rester chez lui, jouer pendant de longues heures sur son PC gaming, qu’il a monté lui-même, que d’aller dehors et affronter les paparazzis, mais aussi les gens ordinaires qui le croisent et le prennent constamment en photo.

« À chaque fois que je sors, je suis extrêmement conscient (d’être épié et photographié insidieusement, ndlr). Même si je prends soin de mon apparence, on ne peut pas oublier qu’il y a des personnes qui prennent des photos volées de vous, parce que c’est ce que les gens aiment. Et ensuite, ils les mettent sur internet. Vous les voyez sur Instagram et vous vous dites : « Oh, mon dieu ». Chez moi, je peux m’asseoir pendant des heures pour jouer à des jeux vidéo et m’échapper grâce à ça, parce qu’aller dehors a l’effet opposé. »

Difficile de ne pas faire la comparaison entre les jeux vidéo, refuge pour Henry Cavill, mais aussi pour des milliers, sinon des millions de personnes pour qui ils représentent une échappatoire bienvenue à certains moments de leur vie. Il est alors facile de comprendre la sympathie toute particulière dont bénéficie l’acteur de la part des joueurs. D’autant que lors de certaines interviews, l’acteur y met du sien pour expliquer le jeu de plateau Warhammer, et la partie peinture de figurines, avec l’hôte d’un talk-show, comme sur la vidéo ci-dessous avec Graham Norton :

Cette passion de l’acteur pour les jeux vidéo pourrait-elle le pousser à mettre un pied dans la production d’un jeu à part entière ? L’idée fait son chemin :

« Le temps viendra. C’est quelque chose qui me fascine énormément, quelque chose d’important pour moi. Je veux être là au commencement des choses et diriger le navire jusqu’à bon port. »

On le sait désormais, si par malheur l’acteur devait mettre fin à sa carrière au cinéma, il pourrait se reconvertir dans le management de production de jeus vidéo, un plan B énoncé ironiquement bien avant que l’acteur ne perde ses rôles iconiques de Superman et Géralt de Riv.

L’implication personnelle dans l’adaptation The Witcher

Dès lors, après le succès grandiose du jeu The Witcher III du studio CD Projekt Red, Henry Cavill Le Nerd partait donc en favori dans le casting de la série Netflix adaptée des livres de l’écrivain polonais Andrezj Sapkowski. En effet, il n’avait pas manqué de préciser qu’il possédait une centaine d’heures sur le jeu et avait joué à des niveaux de difficulté élevés pour essayer de trouver le bon équilibre entre le sentiment de challenge et le plaisir de la découverte.

Une fois sélectionné pour jouer le rôle de Géralt de Riv, l’acteur avait alors confié qu’il pensait que les livres The Witcher étaient des extensions de l’univers proposé par les jeux du studio polonais. Après avoir appris que c’était l’inverse, Cavill a dévoré les romans pour mieux connaître le personnage qu’il incarne et préparer sa performance. De simples devoirs en amont d’un travail important ? Pas seulement, car l’acteur a avoué avoir « adoré » les livres et, surtout, vouloir respecter autant que possible l’œuvre de Sapkowski. Lequel le lui rendra bien en saluant la performance de l’acteur après avoir vu la première saison, et en lui souhaitant d’être pour toujours la face de Géralt de la même manière que celle d’Aragorn est associée à celle de l’acteur Viggo Mortensen.

Si la première saison a été un succès pour Netflix et la production, autant en termes de casting, de jeu d’acteur qu’en tant qu’adaptation d’une histoire déjà écrite et connue des fans, la seconde saison a, quant à elle, commencé à recevoir des critiques importantes concernant la qualité du scénario, les incohérences et le non-respect du parcours des personnages dans les livres (sans spoiler, disons qu’on parle d’un personnage toujours vivant à ce stade dans les livres, mais qui meurt dans la seconde saison de l’adaptation Netflix). Le changement de personnalité de certains personnages bien établis, tels que le barde Jaskier et la magicienne Yennefer, est également pointé du doigt. En dépit de cette volée de critiques de la part de fans connaissant bien l’œuvre d’origine, la saison 2 est mieux notée que la première sur Rotten Tomatoes et atteint une plus grosse audience, laissant augurer un futur prometteur pour la série.

Pourtant, le 29 octobre 2022, Henry Cavill annonce son départ inattendu de la série via un post Instagram :

« Quelques nouvelles à partager depuis le Continent… Mon voyage en tant que Géralt de Riv a été rempli d’aventures et de monstres, et hélas, je vais rendre mes épées et mon médaillon pour la saison 4. Le fantastique Liam Hemsworth va prendre ma place dans le rôle du Loup Blanc. Comme pour tous les grands personnages issus d’œuvres littéraires, je passe le flambeau avec révérence, pour le temps passé à incarner Géralt, et enthousiasme pour voir comment Liam va interpréter ce personnage fascinant et nuancé. Liam, mon cher, ce personnage a tellement de profondeur en lui. Je te souhaite de prendre du plaisir à le découvrir. »

Les véritables motivations de ce départ restent obscures, car en quittant la série de Netflix, l’acteur a cru reprendre le rôle de Superman pour DC Comics. Mais le projet a été annulé par la toute nouvelle direction de la compagnie, qui souhaite produire des films relatant la vie d’un Superman jeune, évinçant ainsi les films précédent de Zack Snyder et donc toute possibilité de caster Cavill. Il faut noter également les rumeurs anonymes et non sourcées, provenant du podcast Deuxmoi, faisant état d’un Cavill insistant auprès de la productrice de la série pour influencer l’écriture des scènes d’une manière plus fidèle aux livres, allant jusqu’à changer des scènes de lui-même au dernier moment, et accusant l’acteur de sexisme, ignorant les scénaristes femmes de la production.

Encore une fois, ces accusations sont à prendre avec des pincettes, car elles ne sont pas sourcées ni confirmées. En parallèle et récemment, Beau Demayo, l’un des scénaristes de la première saison, a critiqué les scénaristes de la seconde saison en les accusant de « moquer le matériel original » et vouloir transformer une œuvre qu’ils n’aiment pas. Intrigues de cour et coups de poignards dans les coulisses de la production ?

Quelles qu’en soient les véritables raisons, en l’espace de deux mois, Henry Cavill a perdu deux rôles majeurs. Cavill martyrisé ? Cavill piétiné ? Cavill désespéré ? Pas exactement.

L’aventure Warhammer

Il n’y a pas que Witcher ou World of Warcraft pour notre acteur britannique, il y a également Warhammer. Warhammer sous toutes ses formes : les univers Warhammer Fantasy Battles, Age of Sigmar et Warhammer 40k, jouer à Total War: Warhammer sur PC ou peindre des Space Marines entre deux visites d’un Game Workshop. La passion de Cavill pour Total War: Warhammer II est bien connue du studio lui-même, The Creative Assembly, qui n’a pas hésité à faire un clin d’œil à l’acteur dans le jeu à l’occasion de la sortie d’un DLC. Le studio britannique derrière les jeux Total War lui a ainsi dédié un Héros Loremaster of Hoeth éponyme pour les Hauts-Elfes, avec le trait unique « Loup Blanc » dans une mise à jour de Total War: Warhammer II, à titre d’exemple.

Aussi, la surprise n’aurait peut-être pas dû en être une lorsque il a été annoncé il y a quelques jours que l’acteur va produire un live action sur l’univers de Warhammer 40k et y jouera le rôle principal. En effet, Amazon Prime vidéo a acheté les droits généraux de la licence Warhammer à Games Workshop et Jennifer Salke, manager d’Amazon et MGM Studios, a déclaré avoir hâte de travailler avec Cavill et le partenaire Vertigo Entertainement sur cette licence. L’acteur a également fait part de son enthousiasme concernant ce projet en genèse :

« J’aime Warhammer depuis que je suis tout petit, ce qui rend cet événement vraiment spécial pour moi. L’opportunité de diriger cet univers cinématique depuis sa conception est à la fois un honneur et une responsabilité. Je remercie le travail acharné d’Amazon, Vertigo et Games Workshop pour en faire une réalité. Une étape pour concrétiser le rêve d’une vie a été franchie. »

On lui souhaite de matérialiser ses rêves et de nous proposer sa vision de Warhammer et d’autres licences dans lesquelles il aurait envie de prendre part et d’y insuffler sa passion. Car oui, Henry Cavill est définitivement un acteur passionné par les univers littéraires et de jeux vidéo dans lesquels il joue.