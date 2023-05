Total War: Warhammer III – Le futur du jeu enfin dévoilé

Tout vient à point à qui sait attendre. Le proverbe est d’autant plus vrai que Creative Assembly, le studio derrière les jeux Total War, ne sait toujours pas comment communiquer avec sa communauté et que des soucis d’organisations impactent clairement le suivi du jeu. Aussi, la tant attendue roadmap pour Total War: Warhammer III, celle-là même qui devait être partagée l’année dernière, puis en janvier, puis en février, puis en avril, arrive enfin en mai. On y croyait plus, et pour être tout à fait honnête, on ne sait pas à quel point on peut la croire maintenant qu’elle est sous nos yeux, tout soyeuse et pleine de belles promesses.

La première chose qui nous frappe en voyant ces futures additions pour Total War: Warhammer III, c’est déjà une énorme patte couverte de griffes d’un Duc du Changement de Tzeentch, et ne râlons pas, c’était prévu et ça fait partie d’un grand dessein ; mais surtout l’apparition d’un nouveau format de DLC à venir comportant chacun trois seigneurs légendaires pour trois races. Shadows of Change, prévu pour cet été, va donc introduire un seigneur légendaire pour Tzeentch, Cathay et Kislev ; Thrones of Decay, prévu pour la fin de l’année, va apporter un seigneur légendaire pour Nurgle, l’Empire et les Nains ; tandis qu’un dernier DLC non dévoilé (mais dont l’image d’illustration semble suggérer les Druchii et Slaanesh) est prévu pour le printemps 2024. Accompagnant ces DLC, des mises à jour gratuites vont apporter des héros légendaires et diverses refontes de mécaniques, races, batailles de sièges et optimisations.

D’ores et déjà, adressons le le Grand Immonde au milieu de la pièce : ces trois DLC sont-ils les derniers que recevra Total War: Warhammer III ? On se souvient, en effet, que Creative Assembly avait communiqué sur un support au jeu, en terme de contenu, devant durer des années ; et on se souvient, également, que la sortie du dernier jeu de la trilogie l’année dernière a été plus que compliquée, ralentissant considérablement la production de contenus, d’autant que l’on sait que les développeurs du jeu ont été déplacés sur un autre projet et qu’une équipe réduite assure la production des DLC et mises à jour.

Il serait douteux que le studio britannique laisse tomber le jeu l’année prochaine, car on sait que les DLC pour les Total War: Warhammer se vendent comme des petits pains et que la communauté en réclame toujours davantage. Le rêve de tout développeur ! Mais, en vérité, les voies de Creative Assembly sont impénétrables et le studio est fameux pour avoir abandonné soudainement des jeux populaires par le passé.

Dans tous les cas, le nouveau format des DLC ressemble à un petit cadeau d’excuses (ou d’adieux) envers la communauté. Quant à ceux qui attendaient de nouvelles races, comme Araby, Nippon, l’Ind ou les provinces estaliennes, peuvent sans doute se résigner à ne jamais les voir arriver en dehors des mods. Et vous, qu’en pensez-vous ? Quel(s) DLC pour Total War: Warhammer III vous semble indispensable(s) pour conclure proprement la trilogie Warhammer ?