Total War: Pharaoh – Survivez à la chute de l’âge du bronze

Fin du suspense, on connaît donc la nouvelle entrée parmi les jeux Total War dits « historiques ». Point de Medieval III ni d’Empire II, mais, comme les leaks le suggéraient, souhaitons la bienvenue à Total War: Pharaoh, qui nous invite à prendre les commandes d’un royaume de la fin de l’âge du bronze, et essayer de survivre lors de cette période charnière de l’Histoire, dans laquelle de grandes civilisations ont disparu les unes après les autres.

Contrairement à A Total War Saga: Troy, qui abordait une autre période de l’âge du bronze et une autre aire géographique, il n’est ici plus question de créatures mythologiques mais bien d’une expérience plus « réaliste », et, surtout, plus complète. Bien que l’on en sache encore peu sur Total War: Pharaoh, nous avons déjà un aperçu sur les nouveautés qui accompagneront cette sortie majeure.

Si l’Égypte est au cœur du jeu, au point de lui donner son nom, Total War: Pharaoh va proposer 8 factions réparties en 3 cultures :

Égyptiens : Ramsès, Séthi, Taousert et Amenmes,

Hittites : Kurunta et Suppiluliuma,

Cananéens : Bay et Irsu.

On se réjouit donc de voir que l’Empire Hittite sera de la partie, confirmant que la carte de campagne du jeu ira au moins de l’Égypte jusqu’à l’Anatolie. De plus, comme toutes les entrées principales de la franchise, Total War: Pharaoh vient donc avec ses petites innovations pour améliorer une formule générale bien établie.

Si on accueille avec joie le retour du système d’escalade des sièges, qui nous vient d’Attila, et les champs de bataille susceptibles de s’embraser, de Three Kingdoms, le nouveau venu semble mettre l’accent sur les catastrophes naturelles et les changements météorologiques, deux phénomènes hautement importants pour la période et la destinée de certaines nations. L’emphase est en effet mise sur la protection de votre société et la survie de votre royaume face aux incursions étrangères et aux catastrophes.

À noter, également, l’accent mis sur la personnalisation des campagnes. Il sera, en effet, possible de paramétrer les catastrophes naturelles mais aussi les positions de départ de toutes les factions. Nouveauté bienvenue qui va accroître, sans aucun doute, la rejouabilité.

La roadmap donnée par Creative Assembly (avant le lancement d’un jeu, une fois n’est pas coutume), met en évidence l’arrivée ultérieure de « Factions packs », une nouveauté pour les Total War historiques. Survient donc la question de savoir si ces packs de factions ajouteront de nouvelles cultures, car on voit mal comment on pourrait se passer du Koush et du Mittani, par exemple, ou simplement de nouvelles factions au sein des groupes culturels pré-existants.

À voir, donc. Comme ces packs de cosmétiques accompagnant l’offre de précommande, dont c’est là aussi une première pour la franchise. Peut-être est-ce essentiellement pour le multijoueur, car on se souvient qu’une demande de la communauté, avec les jeux Warhammer, était de personnaliser les armées, ou, du moins, leurs couleurs. Mais l’arrivée de telles microtransactions au sein d’une série de jeux aussi niche que les Total War risque de faire lever des sourcils. Total War: Pharaoh est prévu pour une sortie en octobre 2023 sur PC, avec une présentation du gameplay le 1er juin.