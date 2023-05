Total War – Destination l’Égypte pharaonique pour le prochain jeu ?

Mise à jour du 21 mai : Comme un utilisateur de Reddit vient de le démontrer, si vous allez sur le site Total War officiel, et que vous cherchez Total War: Pharaoh dans l’URL, le site ne vous informe pas qu’aucune page n’a été trouvée, mais qu’une page dont l’accès est refusé au public existe, avec cette citation de Sun Tzu apparaissant :

« Lorsque nous sommes proches, nous devons faire croire à l’ennemi que nous sommes loin de lui. »

Il semble qu’un certain faisceau d’indices pointe sur une présentation imminente de Total War: Pharaoh.

La sortie d’un nouveau Total War est toujours un petit événement pour les amateurs de jeux de grande stratégie. Et, comme le savent les fans de la franchise de Creative Assembly, il n’y a pas eu de nouveau Total War: Saga ni de nouveau jeu historique depuis un long moment. L’un et l’autre sont, de fait, largement attendus. D’autant que Troy a été un petit succès et que l’on est arrivé à la fin de la trilogie des jeux adaptés de l’univers Warhammer.

S’il est certain qu’au moins un nouveau jeu devrait sortir cette année, le doute et le mystère demeurent quant à la période historique choisie. Et si la majorité des fans attendent désespérément Medieval III ou Empire II, d’autres aimeraient voir le studio britannique explorer des périodes jusqu’ici peu représentées, comme la Renaissance, l’ère victorienne, les empires africains et amérindiens, ou encore l’âge du bronze. Troy a déjà survolé cette période délaissée, quoique importante, en nous faisant revivre le conflit entre Mycéniens et Troyens. Cependant, point d’Empire Hittite, d’Akkad ou de Nouvel Empire Égyptien, alors que la séquence temporelle l’aurait permis. Mais peut-être que c’est précisément l’Égypte pharaonique qui sera l’objet du prochain opus.

Disons-le d’emblée : tout ceci est à prendre avec d’énormes pincettes, les plus grosses que vous pourriez trouver, quand bien même l’origine de la spéculation est légitime. En ce 19 mai 2023, un utilisateur de Reddit a partagé sur le subreddit officiel de la franchise une capture d’écran du site officiel des Total War, dans laquelle l’affichage des jeux depuis la rubrique Blogs dévoile un jeu inconnu : Total War: Pharaoh.

S’il s’agit bien d’un leak, on note immédiatement que le jeu ne se situe pas dans la sous-franchise des Saga, mais serait a priori la prochaine entrée majeure des Total War, après Three Kingdoms et Warhammer III. Ceci interroge cependant : on se souvient, en effet, que des images d’enregistrement de scènes de combat en motion capture laissaient présager l’arrivée de Medieval III. D’autant que Pharaoh, se situant dans une aire géographique restreinte, avec un nombre limité de variété culturelle, se rangerait plutôt, comme Troy, parmi les jeux siglés Saga. Enfin, il est tout à fait possible qu’il s’agisse d’un projet à part, tel un jeu mobile ou de cartes, comme Elysium. Mais restreindre le titre à « Pharaoh », au singulier d’ailleurs, invite à la circonspection.

De fait, l’image a suscité un léger enthousiasme sur le subreddit, mais aussi de l’incrédulité, de la confusion et une déception bien palpable. En effet, Troy est déjà passé par là, et le titre prendrait la place de suites beaucoup plus attendues. De plus, la mythologie égyptienne, avec ses divinités et créatures iconiques, est propice à ce que le jeu ne soit pas tout à fait historique, accréditant encore davantage l’idée qu’il devrait s’agir d’un jeu Saga et non pas de celui qui prend la place d’un Medieval III ou d’un Empire II. L’aire géographique est une inconnue majeure, car, après tout, on pourrait envisager toute la Mésopotamie et un bon morceau de l’Afrique comme aire de jeu, idée qui ravira ceux qui souhaitent que l’on rende justice aux civilisations de l’âge du bronze.

Reste également la possibilité d’être confronté à un fake consternant. Cependant, l’historique des posts de l’utilisateur ayant partagé l’image écarte légèrement cette éventualité, sans la fermer définitivement. De même qu’il pourrait s’agir d’un nom de code pour, justement, se prémunir des leaks. Ou encore d’une fuite volontaire par le studio pour sonder la température et la réception de l’idée parmi la communauté des fans. Reste que le choix du prochain jeu, s’il devait s’avérer, serait bien curieux et très décevant pour de nombreux fans de la franchise.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Aimeriez-vous jouer à un Total War centré sur l’Égypte des Pharaons et leurs luttes avec leurs tumultueux voisins ? Ou, au contraire, seriez-vous déçu de retourner à l’âge du bronze après Troy ? N’hésitez pas à laisser votre avis en commentaire.