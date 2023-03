Total War – Premier indice vers Medieval III ?

Bien que la trilogie Total War: Warhammer ait été un succès considérable, ramenant à la vie une franchise dont Games Workshop s’était pourtant débarrassé, de nombreux regards se tournent désormais vers Creative Assembly, se demandant bien quel jeu, et surtout quelle période historique, arrivera prochainement sur nos machines. Les spéculations sont ouvertes depuis des années : Total War: Medieval III ? Empire II ? Shogun 3 ? Rome III ? La Renaissance ? Une période plus moderne ? Une petite information partagée par un passionné ayant récemment travaillé pour le studio britannique laisse plutôt suggérer une douce mélodie d’épées frappant des boucliers sur fond de charge de cavalerie.

Il est probable que vous ne connaissiez sans doute pas Björn Rüther, un passionné d’arts martiaux médiévaux allemand qui a réalisé de nombreuses vidéos sur Youtube dans lesquelles il reconstitue, avec des sources historiques, la manière dont se battaient les bretteurs, lansquenets, piquiers et autres joyeux porteurs de grandes épées. Ses vidéos sont très intéressantes, et lorsque la passion rencontre la rigueur historique, il n’est alors possible que de recommander son travail. Mais où est Total War : Medieval III dans tout ça ?

En début d’année, Björn Rüther a confié sur sa chaîne Youtube avoir travaillé avec Creative Assembly pour réaliser du motion cap pour un jeu encore non annoncé, et dont il ne peut parler. Les images parlent d’elles-mêmes, et si certains auraient envie de dire que l’on voit dans sa main un glaive romain et un bouclier de légionnaire, il est bon de rappeler qu’il s’agit d’armes factices utilisées depuis longtemps par le studio britannique pour ses prises de motion cap, et que l’aspect réel final des armes est travaillé ultérieurement, car il ne s’agit ici que d’enregistrer le « squelette » du personnage, de ses armes, et les mouvements.

Ainsi donc, le prochain Total War aura des cavaliers et des lanciers, des épées et des boucliers, et l’une des personnes ayant eu la chance de mettre à disposition son savoir et ses compétences pour enregistrer des mouvements de combat est un spécialiste de l’art martial médiéval. Bien entendu, tout n’est ici que théorie et spéculation, mais, pour une fois, des éléments substantiels semblent indiquer que le prochain jeu Total War serait bien le tant attendu Total War: Medieval III. On a donc bon espoir d’avoir un premier trailer cette année.