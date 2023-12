Elden Ring – Le DLC pas si proche que ça ?

Depuis son annonce en février dernier, Shadow of the Erdtree, le futur DLC d’Elden Ring n’a pas donné grands signes de vie. Et alors que les rumeurs allaient bon train sur une diffusion d’un premier trailer durant les Game Awards et l’annonce d’une date de sortie, tout cela vient de prendre sacrément de plomb dans l’aile.

Yasuhiro Kitao, producteur d’Elden Ring chez FromSoftware vient en effet de calmer tout le monde dans une interview accordée à Game Watch. Pas d’inquiétude, le développement avance bien, et rien n’est remis en cause. Mais d’après cette source on ne peut plus proche du dossier, il ne faudrait pas s’attendre à une sortie de Shadow of the Erdtree dans un futur proche.

Connaissant Geoff Keighley et son goût pour le buzz, serait-il possible qu’il ne s’agisse que d’un stratagème étudié avec FromSoftware pour créer une sensation encore plus forte lors de la cérémonie du 7 décembre prochain ? On aurait pu miser là-dessus avec d’autres studios ou éditeurs, mais avec FromSoftware, on en doute fortement.

En décidant de d’exprimer publiquement si proche de la cérémonie, le message lancé par le studio semble plutôt clair: ne nous attendez pas le 7 décembre, nous ne sommes pas prêts. Ajoutez à cela l’annonce du premier trailer du futur GTA qui sera dévoilé deux jours avant les Game Awards, et en moins de quelques heures, le public vient sans doute de perdre deux grosses raisons de regarder la cérémonie.

Il faut dire qu’avec plus de vingt millions d’exemplaires vendus, Elden Ring n’a aucunement besoin de ça pour assurer un succès phénoménal à son futur contenu additionnel. Mais alors, quel interêt peut avoir le studio à s’exprimer publiquement pour en dire finalement si peu ?

On peut sans doute y voir un moyen de garder la flamme de l’arbre-monde allumé dans le coeur des joueurs. En février, cela fera déjà deux ans qu’Elden Ring a vu le jour, et après quelques mois sans actualité chaude, le simple fait de reparler du DLC permettra de remettre une pièce dans la machine à hype jusqu’à des annonces plus croustillantes. D’ailleurs, ça a l’air de fonctionner, vu que nous sommes loins d’être les premiers à écrire sur le sujet.

Ce qui est rassurant, c’est que la durée de développement du contenu additionnel laisse sans doute présager d’un contenu gigantesque, digne de la grandiloquence du jeu original. Sans trop s’épancher sur le sujet, Yasuhiro Kitao s’est tout de même risqué à une comparaison avec le DLC de Bloodborne, The Old Hunters. Il faut donc s’attendre à rencontrer de nouveaux personnages, et de nouvelles batailles dans l’Entre-Terre. Mais il faut surtout s’attendre à attendre…