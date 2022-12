Elden Ring – Ouverture des arènes dans son premier DLC gratuit

Est-ce la magie de Noël qu’on entend au loin ? Ce bruit sourd qui attire les âmes guerrières de tous horizons ? Non, il s’agit de l’ouverture des portes d’arènes dans le premier DLC gratuit d’Elden Ring. On attendait son premier contenu additionnel, il est disponible sans qu’il faille attendre. Intitulé Colosseum, le DLC mise sur les affrontements PvP (Player versus Player) dans un cadre particulier : celui des arènes. Pour l’occasion, trois nouveaux Colisées ouvrent leurs portes à Limgrave, Caelid et Leyndell. Chaque lieu imposera ses propres règles et sera le théâtre d’impitoyables confrontations de joueurs en ligne.

Limgrave propose deux modes : Escouade et Ordalie. Dans le premier, les combattants sont divisés en deux équipes qui s’affrontent dans un temps limité. Chaque fois qu’un héros succombe, il réapparaît, mais ses adversaires marquent des points. L’équipe avec le plus haut score remporte la victoire. Dans le seconde mode, chaque Terni lutte pour sa survie. Ici aussi, les combattants réapparaissent après chaque mort et le vainqueur est celui dont le score est le plus élevé à la fin du temps imparti. Il s’agit ni plus ni moins d’un mode en équipe et d’un chacun pour soi.

Le Colisée royal de Leyndell propose un mode Duel : deux Ternis s’affrontent dans un duel à mort sans possibilité de réapparition. Enfin à Caelid, vous pouvez retrouver tous les modes précédents et invoquer des Cendres spirituelles pour combattre à vos côtés, de quoi promettre des affrontements épiques ! Il sera possible de se lancer dans la mêlée des arènes en solo ou par l’intermédiaire de codes à partager avec vos amis pour les affronter et pour prouver votre valeur.

À noter que cinq nouvelles coupes de cheveux sont disponibles, de quoi se faire tout beau avant les fêtes. Le DLC Colosseum d’Elden Ring est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (via Steam).