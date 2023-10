L’art de Elden Ring – Aux origines de l’Entre-Terre

En février prochain, Elden Ring fêtera ses deux ans. Mais tout a tellement été commenté, disséqué, critiqué autour du titre, qu’on a l’impression que c’était hier. Il faut dire qu’entre sa surexposition et les prix ramassés à la pelle, le chef d’oeuvre de FromSoftware a occupé les esprits des joueurs et de l’industrie jusqu’à il y a peu encore.

Qu’on ait aimé le titre ou non, difficile de ne pas reconnaitre le travail colossal réalisé par le studio. Alors que l’Entre-terre a refermé ses portes pour beaucoup d’entre nous, souvent après plus d’une bonne centaine d’heures de jeu, les rumeurs de plus en plus insistantes annoncent que le futur DLC, Shadow of the Erdtree pourrait voir le jour pour l’anniversaire du jeu. Et ainsi remettre une pièce dans la machine à hype.

C’est dans ce contexte que Mana Books propose depuis le 20 octobre un magnifique ouvrage, L’Art de Elden Ring. Ne tournons pas autour du pot, nous le considérons déjà comme un indispensable pour les fans du titre. Mais comment ne pas le conseiller de manière générale à tous les amateurs de dessins et de level design, tant nous avons été happé par la qualité de son contenu ?

Divisé en deux volumes, l‘Art de Elden Ring rassemble plus de 800 planches d’illustrations et designs créés lors des phrases de productions et de développement du GOTY 2022. C’est bien simple, c’est une vraie encyclopédie de l’Entre-Terre: les lieux iconiques du jeu, les boss et personnages rencontrés, la multitude d’objets, armes et runes proposés, tout y est. Chaque page révèle des dessins tous plus beaux les uns que les autres, symboles de la complexité de l’univers de dark fantasy créé par le studio nippon.

Vous n’êtes pas un grand lecteur ? Pas de soucis, le livre n’est que purement visuel. Si vous comptez en apprendre plus sur les mythes et secrets de l’Entre-Terre parfois bien flous, ce n’est pas ici que vous trouverez réponses à vos questions.

L’Art de Elden Ring résonne comme un véritable hommage aux travailleurs de l’ombre à l’origine de nos plus grands univers vidéoludiques. Et pour un univers aussi vaste que celui proposé dans Elden Ring, le travail est colossal. Quel bonheur de voir les premières esquisses du Manoir de Caria, de la magnifique capitale Leyndell ou encore de l’impressionnante Malenia pour ne citer qu’eux. Et quelle prouesse d’arriver ensuite à donner vie à ces lieux et personnages simplement couchés sur papier de manière magistrale.

Sur les huit-cent pages d’images proposées, de nombreuses nous ont rappelés à nos très bons, même si parfois douloureux souvenirs de jeu. D’autres par contre nous ont fait découvrir des lieux, adversaires ou objets dont nous n’avions même pas soupçonné l’existence durant notre partie. Preuve s’il en fallait qu’Elden Ring est un jeu d’une immensité folle, où chaque joueur vit une partie différente.

Une chose est sûre, à chaque page tournée, la flamme Elden Ring s’est petit à petit rallumée, au point de nous avoir donné envie de retourner visiter l’Entre-Terre le plus vite possible. Si ce n’est pas là la preuve que L’Art de Elden Ring est une totale réussite, on n’y comprend plus rien.

(L’art de Elden Ring, publié par Mana Books, est proposé en deux volumes. Chaque volume est vendu au prix de 39,90 euros.)