Elden Ring – Un DLC pour son anniversaire ? Rien n’est moins sûr

Voilà un an qu’est sorti Elden Ring, le jeu couronné « Game of the Year » lors des Game Awards de Geoff Keighley de décembre dernier. Et alors que tout le monde espérait l’annonce de contenus supplémentaires pour l’open world de FromSoftware, il n’en a rien été. Enfin, la disette ne fut pas totale non plus. Bien qu’éclipsée par la présence d’un importun sur la scène ayant dédié le prix à son rabbin Bill Clinton, Miyazaki Hidetaka, lors de son discours de remerciement, a fait une déclaration ne laissant que peu de place aux doutes. Oui, le studio planche sur l’avenir du jeu, et oui, en 2023, Elden Ring reviendra sur le devant de la scène. Et peut-être même plus tôt qu’on ne l’imagine.

C’est en effet ce que pense une bonne partie de la communauté du jeu. Plusieurs signes tendraient à valider cette théorie, et notamment cette mise à jour de la fiche Steam qui pourrait laisser entendre, puisque ce fut le cas lors des précédents ajouts, que quelque chose serait sur le point de se produire autour du jeu. Avec le premier anniversaire du jeu, sorti donc le 25 février 2022, il pourrait être un moment symbolique pour offrir aux fans de la licence quelques cadeaux, et pourquoi pas ce fameux DLC que nous espérons tous.

D’autant qu’il y a plusieurs mois de cela, Lance McDonald, un dataminer bien connu pour son travail autour des titres du studio, notamment des Souls (c’est à lui que l’on doit par exemple des révélations autour de contenus abandonnés pour Bloodborne, ou son patch, non-officiel évidemment, pour le passer à 60fps), a dévoilé l’existence d’un projet « colossal » autour d’Elden Ring. Le bougre ayant déjà fait fuiter la mise à jour du Colisée quelques mois auparavant, on peut légitimement conférer une certaine crédibilité à cette découverte.

Alors, quand Bandai Namco nous invite à célébrer la première année d’existence du titre de From Software lors d’un événement organisé à Stockholm, on commence à retenir notre respiration et à croiser tous les doigts de notre corps pour qu’enfin, le moment soit venu de nous replonger dans l’Entre-Terre. Pourtant, il nous faut raison garder et, même si les signes semblent bien pointer vers une annonce imminente, il n’est pas sûr du tout qu’elle ait lieu, ni même qu’elle concerne le contenu potentiellement dévoilé par Lance McDonald.

📅 SAVE THE DATE! 📅 Welcome to our #ELDENRING 1 year anniversary celebration in Stockholm. 🎉

On the 25th of February, we invite you all to celebrate with us at Red Bull Gaming Sphere in Stockholm.

The event will also be live streamed on Twitch.

More info coming (very) soon! pic.twitter.com/H2NsKUKTyy — BANDAI NAMCO NORDICS (@BandaiNamcoNO) February 1, 2023

Plusieurs points nous invitent effectivement à rester prudents. Tout d’abord, il nous paraît bizarre, presque saugrenu, qu’un contenu aussi attendu et ambitieux soit aussi peu relayé par l’éditeur, le développeur ou les différents acteurs de la réussite d’Elden Ring. Seule la branche nordique de Bandai Namco semble avoir diffusé l’information. De plus, si l’on observe le programme de la journée de célébrations, aucun moment ne semble réellement propice à une telle annonce. L’ensemble paraît très axé autour du multijoueur et de défis plus ou moins comiques à réaliser.

En bref, il n’y a pas vraiment de quoi s’emballer. Si l’arrivée d’un contenu que l’on pressent massif pour Elden Ring ne fait pas vraiment de doute, il nous paraît tout de même compliqué de vraiment nous emballer quant à l’événement du jour, et ce malgré la symbolique du moment. Tout vient à point à qui sait attendre, comme on dit. Cependant, rien ne nous empêche d’assister à l’événement relayé sur la chaîne Twitch de l’éditeur dès aujourd’hui à partir de 16h. Même si nous ne pouvons nous résoudre à croire pleinement à l’annonce d’un contenu majeur durant ce festival, toutes les occasions restent néanmoins bonnes pour célébrer le chef-d’œuvre de From Software.