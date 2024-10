Black Myth Wukong – 20 millions d’exemplaires vendus

Après seulement 1 mois de mise sur le marché, Black Myth Wukong a franchi la barre symbolique des 20 millions d’unités vendues. Palier que très peu d’élus arrivent à franchir, et parfois même péniblement.

Dans une époque ou même des franchises phares, comme Final Fantasy XVI par exemple, peinent à atteindre les 5 millions d’exemplaires, Black Myth Wukong, lui, à en plus la difficulté d’installer une nouvelle IP et d’être dans la concurrence du moment, à savoir le souls-like.

Comment diable Wukong, d’après Ken Kutaragi, durant le TGS 2024, aurait alors atteint le palier des 20 millions d’exemplaires ? On rappelle tout de même que le jeu de Game Science avait fait 10 millions de vente en 3 jours, 18 millions en 2 semaines, l’ampleur du phénomène était donc déjà actée.

A titre de comparaison, il aura fallu 2 ans à Elden Ring pour atteindre 20 millions d’unités vendues, le jeu de From Software ayant pourtant connu une poussée via le bouche à oreille comme on en avait rarement vue. La surprise passée par l’effet d’annonce, il est assez facile d’expliquer ce chiffre impressionnant.

Le facteur déterminant est en fait assez simple, il s’agit de la disponibilité légale en Chine. En plus de titiller les affects chauvins de nos amis de l’Empire du Milieu via son setting, le jeu bénéficie d’une distribution normale en Chine, ce qui n’est pas le cas pour la plupart des jeux.

En effet, à moins d’avoir un VPN, il est difficile pour le public chinois d’accéder à la plupart des jeux auxquels, nous occidentaux, trouvons normal d’avoir accès. En effet, Cyberpunk 2077 ou Elden Ring encore une fois, ne bénéficient d’aucune sortie « régulière ».

Avec une estimation à plus de 3/4 des copies vendues en Chine, soit 15 millions à peu près, le chiffre de 5 millions de ventes en Occident paraît tout de suite beaucoup plus conforme aux attentes qu’on pouvait avoir vis-à-vis du jeu. Entendons-nous tout de même, beaucoup de studios aimeraient tutoyer ces montants.

D’après Daniel Camilo, le raz de marée de vente du jeu dans l’Empire Céleste aura même déconcerté jusqu’aux magasins, presque exsangue de PS5 malgré des stocks importants. La campagne marketing du jeu en Chine a été massive, à l’instar d’Astro Bot au Japon.

La différence étant tout de même que les ventes d’Astro Bot dans l’archipel n’auront pas été à la hauteur des attentes et que le jeu n’aura pas été non plus une motivation assez forte concrétisant l’achat d’une PS5. En tout cas, il est certain que Game Science est définitivement rentré dans les petits papiers de Sony.