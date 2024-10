Jour de paie chez FromSoftware

Depuis de longues années, FromSoftware enchaine les succès, et rien ne semble pouvoir arrêter la marche en avant du géant japonais. Et alors qu’une grande majorité du monde du jeu vidéo traverse une crise humaine et économique sans précédent, tout semble aller pour le mieux du côté des créateurs d’Elden Ring. À tel point que les dirigeants viennent d’annoncer que les employés du studio allaient bénéficier d’une hausse de salaire de prés de 12% à compter d’avril prochain.

Au centre de la décision, le bien-être des employés, environ trois-cent cinquante à l’heure actuelle. Dans un communiqué publié sur X, le studio met en avant la nécessité d’un cadre de travail sain et récompensant pour fidéliser, libérer et laisser s’exprimer le créatif de chaque employé. De bien jolis mots, mais contrairement à d’autres gros studios, les actes suivront au moins les paroles. Bien évidemment, il est plus facile d’aller dans le sens des employés et de l’opinion publique quand tout vous réussi, mais impossible de faire la fine bouche dans ce qui apparait comme une rareté dans le marasme actuel de l’industrie.

Imaginez le taulé si le studio créateur du multi-récompensé Elden Ring (25 millions de jeux vendus) et de son récent DLC Shadow of the ErdTree (plus de cinq millions de ventes) avait suivi les mouvements récents en faisant le choix de la restructuration. Il n’en sera rien, et heureusement.

Il est évidemment impossible de comparer les situations tant chaque studio et chaque acteur du domaine est lié à des problématiques qui lui sont propres. Mais dans une période où les licenciements, les fermetures, et les contestations sociales sont plus nombreuses que les sorties de bons jeux vidéos, la nouvelle ravira tous les fans.

Et chez FromSoftware, il n’y a pas que les vétérans qui profiteront de cette revalorisation salariale. Ainsi, même les nouveaux contrats bénéficieront d’un meilleur salaire d’entrée dans l’entreprise à compter de l’année prochaine, aux alentours de 1900 euros contre 1700 à l’heure actuelle. Des offres bien supérieures au salaire minimum local moyen au Japon, mais rappelons tout de même que le coût de la vie est plus élevé de 3% au pays du Soleil-Levant et que chaque région de la péninsule dispose d’un salaire minimum différent.

En quelques années, FromSoftware a réussi le tour de force de complètement changer son image. Du studio derrière les « impossible Dark Souls », il est maintenant devenu le bon élève, presque grand public, sans avoir forcément changé sa manière de travailler. Mais Elden Ring est passé par là, et avec lui, une communication quasi sans faute. Et avec cette nouvelle mise en avant du bien être de ses employés, nul doute que ce n’est pas prêt de changer.