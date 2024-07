Shadow of the Erdtree – Un nouveau GOTY pour FromSoftware ?

Bien plus triviales que les élections qui se tiennent dans notre pays en ce début d’été, les nominations pour le titre de jeu de l’année aux Game Awards, le fameux GOTY, n’en sont pas moins sur beaucoup de lèvres depuis plusieurs mois déjà. En effet, à chaque grosse sortie, on entend déjà certains Nostradamus du jeu vidéo y aller de leurs petits pronostics. Fin février, Final Fantasy VII Rebirth était favori, remplacé quelques semaines plus tard par Dragon’s Dogma 2. Et c’est donc au tour d’Elden Ring: Shadow of the Erdtree de tenir la corde aujourd’hui.

Sauf que cette fois, il y a un hic, et pas des moindre. En effet, Shadow of the Erdtree n’est pas un jeu mais une extension, ce qui pourrait le disqualifier d’entrée de jeu. Le débat aurait pu en rester là, faisant uniquement soulever un sourcil désapprobateur de quelques fanatiques de FromSoftware. Toutefois, aux yeux de la presse spécialisée, il est, à date, le jeu le plus apprécié de l’année, comme l’atteste son 95 / 100 sur l’agrégat Metacritic.

Deux camps s’opposent alors sur la toile. Démêlons donc quelque peu ce sac de nœuds. Pragmatiquement, Shadow of the Erdtree peut être nommé pour les Game Awards et prétendre à un doublé incroyable, Elden Ring ayant déjà raflé la mise en 2022 à la cérémonie de Geoff Keighley. Lorsque l’on observe les règles d’éligibilité d’ailleurs, rien n’interdit au jury de citer une extension comme jeu de l’année.

On peut même remarquer qu’un titre en accès anticipé peut être nommé dans les différentes catégories, alors, pourquoi pas un DLC ? En réponse, on entend donc bien souvent que Shadow of the Erdtree n’est pas un jeu à proprement parler puisque il s’agit d’une extension qui, par définition, dépend d’un autre titre, lequel en l’occurrence a déjà concouru (et gagné) il y a deux ans. Comment alors, à la faveur d’un ajout, certes très ambitieux, se présenter comme un « nouveau » jeu ?

Alors, quand on a dit cela, on n’a évidemment répondu qu’à un aspect de la question. Certes, rien n’interdit les influenceurs et journalistes issus du jury des Game Awards de nommer Shadow of the Erdtree en tant que jeu de l’année et, en restant lucide, il a de très fortes chances de se retrouver dans cette sélection. Toutefois, philosophiquement, est-ce bien la meilleure décision à prendre ?

En effet, on reproche bien souvent au marché du jeu vidéo de tourner en rond, de recycler ad nauseum les mêmes licences, les mêmes jeux. Combien de fois n’avons-nous pas lu ou entendu les joueurs se plaindre d’une profusion indigeste de remasters et remakes, nous les premiers, avec notamment les Nintendo Direct qui regorgent de jeux du passé. Et malgré cela, nous voudrions mettre à la tête du jeu vidéo de 2024 un jeu déjà primé deux ans auparavant ?

Remettre à Elden Ring, via Shadow of the Erdtree, une nouvelle couronne n’enverrait-il pas un mauvais signal à une industrie qui peine déjà à renouveler son catalogue ? Regardons la sélection de 2023, avec ces six jeux en lice pour le titre final, pour six suites (Alan Wake II, Baldur’s Gate 3, Marvel’s Spider-man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder et Zelda: Tears of the Kingdom). De quoi forcément rassurer les éditeurs à travers le globe à ne prendre aucun risque commercial ou éditorial.

Ainsi, et malgré tout l’amour que l’on porte au travail d’Hidetaka Miyazaki et aux licences qui ont popularisé FromSoftware, il serait à notre sens une erreur d’ouvrir la porte une seconde fois, pour le prix le plus prestigieux du moins, à un titre ayant déjà eu sa chance (qu’il l’ait déjà obtenu ou non). Comme on dit, place aux jeunes, et il serait tellement plus rafraichissant, comme en 2021 avec It Takes Two, de voir parmi la sélection des Animal Well ou des Balatro. À bon entendeur.