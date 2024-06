Shadow of the Erdtree – FromSoftware retire sa main après l’avoir tendue aux néophytes

Deux ans après la sortie du dernier chef d’œuvre de FromSoftware, l’extension d’Elden Ring, Shadow of the Erdtree pointe enfin le bout de son nez. Attendu par des milliers de fans à travers le monde pour le 21 juin prochain, ce contenu n’en est pas moins (déjà) la cible de critiques, et notamment concernant l’accession aux nouvelles zones imaginées par les développeurs du studio de Miyazaki Hidetaka. Alors, à moins d’une semaine de sa sortie, posons-nous la question de savoir si ce choix est pertinent ou non.

Commençons par une rapide remise en contexte. Afin de pouvoir fouler les contrées de Shadow of the Erdtree, il y a deux principaux prérequis à remplir. Et évidemment, lorsque l’on parle de prérequis avec FromSoftware, on parle de boss à défaire. Dans le cas présent, ce seront Radhan, l’un des demi-dieux centraux de l’intrigue du jeu, et Mogh, un redoutable adversaire annexe, l’entrée du DLC se trouvant dans son arène.

Si pour le premier, sa découverte et son trépas sont relativement simples, trouver le second est déjà beaucoup moins évident et il est possible de s’y casser fortement les dents, quand bien même celui-ci aurait été débusqué dans son palais. Et c’est donc là que le débat fait rage sur la toile. Conditionner l’accès à un contenu à la défaite d’un adversaire aussi coriace n’est-il pas une erreur ?

On peut en effet observer le taux de complétion du trophée/succès obtenu au trépas de Mogh pour se convaincre qu’avec ce seul critère, et alors qu’Elden Ring est sans conteste le plus abordable des Souls-like du studio, ce sont déjà plus de 60% des potentiels acheteurs de Shadow of the Erdtree qui se retrouvent déjà sur le carreau, puisqu’en effet seuls 38% des joueurs seraient venus à bout de Mogh.

Il faut dire que l’atteindre n’est pas le plus aisé. Il faut en effet soit terminer la quête de Varre, laquelle nécessite de faire un peu de PvP (quoiqu’il soit possible de la réaliser hors ligne), soit atteindre la zone optionnelle de la cime des géants, via deux parties de médaillon cachées dans l’Entre-Terre, et dont l’obtention nécessite de vaincre un autre redoutable boss, le commandant Niall. En bref, il faudra bien s’armer, et pas que de patience.

Que pourront répondre alors les équipes de FromSoftware aux joueurs qui, après avoir dépensé une quarantaine d’euros, se retrouveront le bec dans l’eau, désabusés par l’impossibilité (soit par méconnaissance, soit par manque de compétence) d’accéder à une extension qu’ils auront pourtant achetée ? Bien sûr, il y a toujours l’argument du « il faut se renseigner avant d’acheter », qui peut s’entendre, mais tout n’est évidemment pas si simple.

C’est un peu une tradition dans les titres FromSoftware : atteindre le contenu de leurs extensions est toujours relativement obscur. Pour autant, ils ne sont jamais bien complexes à atteindre, une fois leurs portes d’entrée débusquées. Dans le cas de Shadow of the Erdtree, ne devrait-il pas y avoir un avertissement sur la page d’achat du DLC, afin de prévenir les joueurs des conditions sine qua non à remplir pour pouvoir en profiter ?

Toutefois, compte tenu de la difficulté annoncée et des éléments de lore qui seront abordés dans le DLC, il y a une certaine forme de logique à restreindre ces zones aux guerriers les plus aguerris, présentant alors le terrible Mogh comme un gardien d’épreuves encore plus redoutables. Shadow of the Erdtree s’insère dans un tout, plutôt que de n’être qu’une pièce rapportée, accessible d’une simple pression de bouton, comme un épisode filler d’un animé.

Aussi, si on ne fustige pas le choix des développeurs de restreindre Shadow of the Erdtree aux seuls vaillants ayant relevés un des derniers défis d’Elden Ring, il paraît beaucoup plus douteux de cacher cette information, ou du moins de ne pas l’afficher clairement avant que le joueur ne soit passé à la caisse.

Certes, les sources d’informations sont pléthoriques, de YouTube, à X en passant par les sites spécialisés ou les forums de passionnés, mais n’oublions pas que derrière les vingt-cinq millions de ventes du jeu se trouvent aussi des gens à qui Elden Ring à tendu la main, grâce à la multiplicité de ses approches ludiques et qui, parce qu’ils ne consomment pas le jeu vidéo comme des joueurs habitués au médium, pourraient s’en retrouver au bout du compte tristement exclus.