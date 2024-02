Elden Ring – Une excursion sur mobile ?

À sa sortie, en 2022, Elden Ring a marqué le public de bien des façons et il continuera de le faire lorsque FromSoftware daignera sortir le tant attendu DLC Shadow of the Erdtree, lequel est encore en quête d’une date de sortie. En parallèle, il semble qu’une autre production lui donnera l’occasion de revenir sur le devant de la scène mais, pour cette fois-ci, conquérir les joueurs amateurs de jeux mobiles.

D’après Reuters, qui relayerait les propos de trois sources fiables et proches du projet, c’est Tencent qui devrait s’occuper de l’adaptation. Pas étonnant quand l’on connaît le statut de l’entreprise chinoise. C’est pour ainsi dire un spécialiste dans le domaine du jeu-service destinés au mobile. On pourrait, par exemple, citer PUBG Mobile, le volet mobile de Call of Duty, Pokémon Unite ou même le prochain Assassin’s Creed Jade.

Reste donc à voir si ce qui a été mis en avant est plus qu’une rumeur. Certes, on sait qu’en 2022, Tencent a acquis un peu plus de 16 % des parts de FromSoftware, en revanche ce qui est avancé quant à l’exploitation de la licence, il faudra pour le moment se fier à l’information transmise. D’ailleurs, selon cette dernière, on n’est pas prêt d’en savoir davantage avant un moment. C’est que le prétendu développement serait « assez lent ».

L’information en plus d’être nimbée d’incertitude et aussi bien maigre. Néanmoins, elle spéculerait sur un mode de fonctionnement proche d’un Genshin Impact: un jeu free-to-play qui aurait alors pour mécanisme principal les microtransactions. Un modèle viable pour Elden Ring ? Pas vraiment et c’est ce qui semble poser problème à Tencent qui aurait du mal à concilier sa vision du jeu-service avec la perspective même de la licence reposant sur l’exigence.

Un problème qui pourrait trouver une solution ? Dans le cas contraire, il ne serait pas étonnant de voir ce prétendu projet rejoindre l’échec qu’a été le nouveau Nier mobile de Tencent, lequel vient d’être tout juste annulé alors qu’il était en production depuis plus de deux années.