Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Vers une date de sortie ?

Après le retentissant succès d’Elden Ring, les amateurs des productions signées FromSoftware n’attendaient plus qu’une chose : l’annonce d’un DLC. Il est habituel pour la firme japonaise de proposer du contenu additionnel de très bonne facture, comme l’a prouvé, entre autres, l’excellent et généreux The Old Hunters de Bloodborne. Un jeu au contenu aussi massif qu’Elden Ring ne pouvait pas laisser les joueur sur leur faim… Le rêve (ou l’agréable cauchemar au choix) est devenu réalité quand un tweet du studio annonçait le 28 février 2023 le développement d’un DLC, qui, nous le savons désormais, porte le nom de Shadow of the Erdtree.

Joie et félicité dans le monde torturé de l’Entre-Terre ! Seulement voilà, aucune fenêtre de sortie n’était donnée dans la foulée. Nous avons alors été nombreux à nous rassurer en pensant recevoir des nouvelles au cours des derniers Game Awards 2023 ; un espoir rapidement éteint qui s’accompagnait même de soupçons sur un temps de développement plus long que prévu.

Et pourtant, contrairement aux personnages hantant les productions de FromSoftware, il ne faut pas crier défaite trop vite ! Retournement de situation suite à un encart apparu sur le site DataBlitz qui faisait mention d’une collaboration entre Elden Ring et Thrustmaster, une entreprise spécialisée dans la vente d’accessoires informatiques.

Cette collaboration fait mention d’une manette Eswap aux couleurs d’Elden Ring dont la sortie en février 2024 serait synchronisée avec celle de Shadow of the Erdtree. Cette date, hypotétique on précise, corresponderait également à la date d’anniversaire du jeu. Elden Ring est un jeu paru le 25 février 2022. Quel plus beau cadeau pour ses deux ans que du contenu additionnel ? À l’heure où nous écrivons ces lignes, il est toutefois important de noter que DataBlitz a retiré cet encart, bien que son image ait été conservée grâce à des screenshots pris par des internautes et retransmis sur Reddit.

Il est également à préciser qu’il existait plusieurs versions de cette image sur Reddit, mais que deux d’entre elles se sont déjà faites supprimer. S’agit-il d’une contre-mesure contre de la désinformation ou des tentatives de cacher une fuite ? Nous préférons rester prudents et prendre cette information au conditionnel. Quand bien même, le fait qu’une page concernant l’extension d’Elden Ring ait été postée puis retirée dans la foulée interroge. Serait-ce une erreur de la part de DataBlitz qui a mis son encart trop tôt en ligne et qui a dû se rattraper ?

Enfin, cette nouvelle est accompagnée d’un complément d’information non négligeable. La page en question faisait aussi mention d’autres manettes à paraître, elles aussi aux fières couleurs du RPG de FromSoftware, qui ont pour objectif « d’animer les ventes lors de la seconde année de collaboration en 2025 ». Serait-ce là du matériel de promotion pour un second DLC ?