Hazelight Studios – A la croisée des chemins après It Takes Two ?

Il y a déjà trois ans, It Takes Two faisait son apparition sur nos consoles. Le jeu d’Hazelight Studios en a fait du chemin depuis. Avec plus de seize millions d’unités vendues dans le monde et de nombreuses récompenses, dont celle de jeu de l’année aux Game Awards, il s’agit sans conteste d’une des plus belles surprises des dernières années.

Mais pour le studio suédois, pas question de se reposer sur ses lauriers, les yeux sont maintenant tournés vers le futur. Fondé par Joseph Fares en 2014, juste après son excellent travail de réalisation sur Brothers: A Tale of Two Sons, Hazelight Studios fêtera ses dix ans d’existence en novembre.

Pour préparer l’occasion, l’entreprise s’est fendue d’un post sur X, mélange de nostalgie et d’ambition. La nostalgie, celle d’un petit studio devenu grand en seulement deux jeux, A Way Out et It Takes Two. L’ambition, celle de préparer au mieux la suite, conscient des attentes.

« Nous avons du (très bon) nouveau contenu en préparation dont nous vous parlerons plus tard dans l’année. » Hazelight Studios

La vraie question est finalement de savoir quel sera le chemin qu’empruntera le studio ? Rappelons que A Way Out et It Takes Two, bien que très différents dans leur gameplay et leur direction artistique, avaient pour point commun d’être des aventures narratives uniquement jouables en duo coopératif. Un vrai parti pris qui a fait la réputation d’Hazelight Studios et qui doit forcément faire réfléchir quant à la direction à prendre.

Si le studio fait le choix de la continuité en proposant un nouveau jeu coopératif, il lui faudra être très fort pour faire au moins aussi bien que It Takes Two. Le jeu avait su attirer grâce à son thème fort, son level design de haute volée, et la possibilité offerte de pouvoir jouer à un jeu accessible avec son conjoint, sa mère ou son meilleur ami, chose finalement assez rare dans le jeu vidéo.

Mais mouillons-nous un peu, on pencherait plutôt pour un choix radical de la part des suédois pour leur prochain titre. Le studio a déjà prouvé qu’il n’avait pas peur d’être clivant et de faire des choix forts dans ses deux premiers jeux. Quitter le coopératif serait une nouvelle preuve d’ambition.

Avant d’être des développeurs de jeux coopératifs, Joseph Fares et son équipe sont avant tout des conteurs d’histoires. A Way Out était une totale réussite narrative plombée par un gameplay un peu trop guidé, It Takes Two avait rectifié le tir en proposant un mix parfait entre histoire et jeu. S’il n’y a que peu de doutes à avoir sur la qualité narrative du prochain titre du studio, reste à voir dans quel univers ils décideront de nous amener.

Il faudra attendre la fin de l’année pour en savoir plus sur le projet et on scrutera avec attention les prochaines annonces de Hazelight Studios. Une chose est sûre, la bande à Joseph Fares est à la croisée des chemins, comme c’est souvent le cas pour les studios sortant tout juste d’une grande réussite.