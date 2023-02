It Takes Two – Le jeu coopératif continue son ascension

Cela fera bientôt deux années que l’œuvre orchestrée par Josef Fares, It Takes Two, a fait son apparition. Et il faut dire qu’elle n’a laissé personne indifférent. Loin de là, puisque le titre n’a pas tardé à se trouver une place de choix dans le milieu vidéoludique : la presse fut conquise et les joueurs ont montré un enthousiasme certain, tant et si bien que le nombre de ventes est vite devenu significatif. Mais, si on ne devait retenir qu’un fait à son propos, il s’agirait bien évidemment de sa consécration obtenue en fin 2021 avec le convoité Game Award du jeu de l’année.

Depuis, du temps a passé. Cependant, le jeu de plateforme coopératif n’a toujours pas disparu des mémoires. Bien au contraire, il continue sereinement son petit bonhomme de chemin et tente de partir à la découverte de nouveaux horizons. Ce qu’il a d’ailleurs fait en novembre dernier lorsqu’il est venu se proposer au public de la Switch. Et apparemment, ce dernier n’a pas eu de mal à séduire. C’est du moins ce que semble montrer les tout derniers chiffres de ventes partagés par le studio de développement, Hazelight.

Certes, on ne sait ce qu’il en est exactement du résultat effectué par la seul version destinée à l’hybride de Nintendo. Toutefois, il est difficile de croire qu’elle n’a joué qu’un rôle mineur dans la progression aujourd’hui enregistrée. Et pour preuve, It Takes Two qui comptait 7 millions de ventes à l’été 2022 dépasse désormais – en ce mois de février 2023 – la fameuse barre des 10 millions de copies écoulées dans le monde. Un joli record qui a tout logiquement eu droit à son communiqué commémoratif publié sur Twitter.

Avec une telle performance, le jeu tant acclamé de Hazelight est-il parvenu au bout du chemin ? Ou cherchera-t-il à toucher de plus hauts cieux ? L’avenir nous le dira. Mais, il n’est pas risqué de supposer par l’affirmatif, d’autant qu’il est fort possible que les film et série TV prévus soient vecteurs d’un nouveau souffle pour le titre.