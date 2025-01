Capcom ou la conquête ratée (mais prévisible) du marché mobile

Comme bon nombre de noms de l’industrie, Capcom a certainement des ambitions du côté du marché mobile. En tout cas, il tend à le prouver avec diverses sorties destinées au catalogue iPhone. Seulement voilà, la réussite est loin d’être au rendez-vous, même en dégainant sa série culte : Resident Evil, dont les ventes de ses divers opus présents sur le store d’Apple ont du mal à décoller.

Le plus récent exemple en date est Resident Evil 2 Remake, sorti en décembre dernier sur la plateforme en question. C’est simple, les joueurs n’ont pas répondu présent, et ce, malgré le coup de pousse promotionnel de janvier où le titre avait été proposé à 10$. Au final, au cours de cette période, ce ne sera pas plus de 9 500 copies qui seront vendues. Et autant dire que son retour au prix initial de 40$ n’a guère aidé, les ventes se comptabilisant (à ce prix) à une centaine d’unités.

Comment l’expliquer ? Est-ce dû au fait qu’il n’est plus réellement une nouveauté dans le paysage vidéoludique ? Toujours est-il que cet échec est loin d’être isolé. En effet, un sort similaire avait été réservé au septième opus de la série. Arrivé en été dernier sur IOS, il n’avait intéressé qu’un nombre limité de joueurs : 2 000 acheteurs. Dans ce lot de déceptions, on pourrait également citer les opus Village ou Resident Evil 4 Remake.

Cette nouvelle méforme enregistrée par Capcom ne suit cependant qu’une logique déjà observée précédemment par d’autres gros titres tels les Assassin’s Creed Mirage ou Death Stranding. Toutefois, dire qu’il s’agit là d’un réel échec serait certainement un abus de langage, dans le sens où ce résultat était certainement attendu par la firme japonaise.

D’ailleurs, rappelons nos propos émis par le passé : l’accueil (par Apple) de titres ou saga de jeux vidéo plébiscités par le public relève moins de l’intérêt de faire de l’iPhone une plateforme gaming que de mettre l’accent sur les progrès phénoménaux réalisés par la machine. En substance, il s’agirait uniquement d’une stratégie marketing visant à écouler plus de marchandises. Peut-être est-ce également le balbutiement d’un avenir plus ambitieux dans le domaine du jeu vidéo.