Jeux mobiles et triples A console – La stratégie de l’échec

Est-ce que vous vous souvenez de ces annonces en grande pompe, lors de Keynote d’Apple, de quelques triples A de premiers plan adaptés sur mobiles ? Death Stranding, Resident Evil 4 et Village, Assassin’s Creed Mirage, tous sont depuis sortis sur quelques appareils Apple pour un échec retentissant systématiquement.

En effet, d’après les estimations de MobileGamer.biz, un titre comme Assassin’s Creed Mirage ne se serait vendu, au 25 juin, qu’à trois mille exemplaires environ pour pourtant plus de cent vingt mille téléchargements de la démo gratuite, et ce depuis le lancement du jeu sur l’Apple Store le 6 juin dernier.

À titre de comparaison, et pour un laps de temps similaire, le jeu gratuit Assassin’s Creed Rebellion a lui été téléchargé presque deux millions de fois. Une différence qui s’explique évidemment par un nombre de personne éligibles bien plus réduits pour Mirage (le titre étant uniquement disponible sur les appareils Apple haut de gamme), mais surtout par le tarif affiché de plusieurs dizaines d’euros pour se procurer le jeu complet, rédhibitoire sur un marché habitué aux jeux gratuits avec achats intégrés.

Même chose pour Resident Evil Village, Death Stranding ou Resident Evil 4 qui n’ont réussi à convaincre que quelques milliers de joueurs de passer à la caisse pour obtenir leurs versions complètes. Andrei Zubov, responsable du contenu chez Appmagic, entreprise proposant notamment des analyses du marché mobile, nous explique :

« Ces chiffres sont loin d’être un succès, surtout si on les compare aux ventes réalisées par les jeux AAA sur leurs principales plateformes. En observant les jeux mobiles premium les plus performants, nous pouvons constater que beaucoup sont à l’origine des titres indépendants. Ces jeux proposent généralement des commandes plus simples, privilégient des styles artistiques uniques plutôt que des graphismes haut de gamme et sont adaptés à des sessions de jeu plus courtes. Ce sont les attributs habituels des jeux mobiles gratuits à succès. »