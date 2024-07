Assassin’s Creed Shadows, point d’orgue du retour de l’infiltration ?

L’infiltration fut, peut-être comme les Souls-like aujourd’hui, un genre prolifique aussi apprécié que détesté. Si on peut remonter jusqu’à Castle Wolfenstein (1981 !) pour trouver des éléments de jeux d’infiltration, c’est à la fin des années 90 que le genre s’est imposé avec des titres qui reposaient tout entier sur des mécaniques de discrétion : Thief, Tenchu et Metal Gear Solid sont tout trois sortis en 1998, puis viendront Hitman en 2000, Splinter Cell en 2002, et Assassin’s Creed en 2007.

Comme Saturday Night Fever (le film) a marqué la fin du disco en en devenant l’un des symboles dans la culture populaire, Assassin’s Creed fut peut-être le dernier grand jeu d’infiltration de cette époque tout en étant l’un des titres les plus importants du genre. Car ensuite, l’infiltration va se diluer en tant que mécanique, notamment dans des titres qu’on qualifiera d’ « immersive sim » ou pour lesquels on parlera de « gameplay émergent ». C’est-à-dire que l’infiltration deviendra une option pour progresser dans le jeu, aux côtés d’autres stratégies plus frontales et bruyantes, comme dans les Far Cry ou encore récemment dans Cyberpunk 2077.

À part quelques titres emblématiques (Splinter Cell ou Hitman) et certains indés (Aragami, Styx, Shadow Tactics…), le genre s’est depuis fait très discret (vous l’avez ?). Pour mieux revenir aujourd’hui ? Car avec Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft semble certes proposer plusieurs voies de gameplay, mais attachées aux personnages et non pas aux choix des joueurs devant chaque situation. Ainsi, le samouraï Yasuke représentera la stratégie « tank », tandis que la shinobi Naoe marquera le retour de l’infiltration au premier plan et sera le personnage à incarner pour jouer de ruse et de discrétion. Le parallèle avec Tenchu, l’un des pères du genre, est d’ailleurs évident.

Alors après avoir presque enterré le genre en 2007, le retour d’Assassin’s Creed dans sa formule « historique » marquera-t-il aussi le retour de l’infiltration ? Quelques signes vont en effet dans ce sens, comme la sortie prochaine de Metal Gear Solid Delta, remake de MGS 3, l’une des marques phare du genre, ayant grandement participé à sa construction.

Aux côtés des deux grosses machines que sont AC et MGS, on a repéré Eriksholm: The Stolen Dream, un jeu d’infiltration et de stratégie en vue de dessus qui ne semble pas dénué d’ambition, même s’il est signé d’une boite qui se définit comme « développeur et éditeur de jeux casual », ainsi qu’en atteste le footer du site web de Nordcurrent. Si l’on se fie au trailer, Eriksholm: The Stolen Dream est probablement le plus gros jeu du studio à ce jour. Le titre est attendu pour 2025, sur PC uniquement pour le moment.

Annoncé il y a peu, Spy Drops a retenu notre attention pour son évidente citation des classiques Metal Gear Solid ou Syphon Filter. Il s’agit en effet d’un jeu d’infiltration au look polygonal très marqué « PS1 ». Affichant fièrement l’étiquette « jeu d’infiltration rétro moderne », Spy Drops nous demandera de progresser dans ses niveaux en restant invisible et en éliminant les ennemis par des techniques non-létales. Il marquera cependant sa différence en générant procéduralement les niveaux en question, ce qui questionnera nos habitudes et notre lecture des terrains, et nous obligera à une grande réactivité. Pour plus de cohérence avec le genre infiltration ?

On pourrait également intégrer à la liste des titre comme I.G.I. Origins ou Ninja Simulator, mais dans les deux cas, les projets semblent au point mort, et l’éventualité d’une sortie future s’éloigne un peu chaque jour. Enfin, le retour de l’infiltration ne saurait être effectif sans un nouveau jeu Splinter Cell. Et alors que le dernier jeu de la licence est sorti il y a maintenant plus de 10 ans, Ubisoft a confirmé qu’un remake du premier épisode était bien en chantier. Cependant, ces informations datent de 2021 et un peu comme pour les deux titres cités ci-dessus, nous n’avons pas eu beaucoup plus de renseignements depuis.

Alors l’infiltration reviendra-t-elle, paradoxalement, dans la lumière avec le prochain Assassin’s Creed, ou restera-t-elle, d’une façon un peu méta, particulièrement discrète, voire invisible ? Début de réponse le 15 novembre prochain, date de sortie d’Assassin’s Creed Shadows.