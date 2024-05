Resident Evil – Deux remakes de prévus finalement ?

À l’approche des révélations estivales, les teasings et autres rumeurs se font logiquement nombreux. Et, parmi les licences concernées, on retrouve la série phare de Capcom : Resident Evil. Déjà, la semaine d’avant, des bruits venaient titiller le fan quant à l’existence possible d’un nouveau remake destiné à remettre au goût du jour (une fois encore) la toute première entrée de la saga. Les croyances autour de cette possibilité n’auront pas duré.

Mais voilà que plusieurs nouvelles autour de la série font de nouveau surface. Des informations qui seront considérées avec un peu plus de sérieux. L’habitué du leaks Dusk Golem, qui par ailleurs continue de démonter les rumeurs autour de Resident Evil 1 et 5, apporte divers éléments quant aux projets qui seraient actuellement en développement. Via X donc, il affirme (ou réaffirme) ainsi la mise en chantier de non pas un, mais deux remakes.

Et si les fans seront ravis de voir l’un de leurs jeux préférés être mentionné à la lecture du nom de Code Veronica, ils seront probablement surpris de le voir suivi de Resident Evil Zero. Et quand le premier serait pris en charge par les équipe derrière la nouvelle version de Resident Evil 4 sortie en mars 2023, le second reviendrait entre les mains du « studio secondaire » ayant contribué au DLC Separate Ways.

Deux projets qui auraient toute l’attention de Capcom et, de fait, la priorité, en dépit même de la nouvelle entrée canonique de la saga prévue. En tout cas, c’est ce que l’on pourrait croire. Car, apparemment programmée pour début 2025, cette dernière se serait ainsi vu décalée de plusieurs mois. Dusk Golem avance, pour cause, un petit retard repoussant la sortie du titre dans les alentours de la fin 2025, voire début 2026.

Si l’information s’avère, on sera très certainement fixé. D’autant que l’espoir de voir une annonce paraître bientôt vient de se renforcer avec la confirmation du State of Play de ce jeudi 30 mai. Rappelons, en effet, que c’est au cours d’un tel événement (il y a deux années maintenant) que Capcom a mis en lumière l’existence du tant scruté Resident Evil 4 Remake.

Cependant, il semble plus probable que l’éditeur japonais attende un événement qui lui soit propre pour attirer les regards sur ces supposées futurs projets d’adaptations, dont les rumeurs clament leur existence depuis maintenant un peu plus d’une année comme l’appuie Dusk Golem.