PlayStation Showcase – la rumeur enfle sur cette fin de mois

Voilà des semaines que PlayStation ne communique que très sporadiquement, sans jamais évoquer l’avenir de ses jeux développés en interne. Pire encore, cela fait plus d’un an maintenant que le constructeur n’a pas proposé à ses communautés de joueurs avides d’exclusivités maison un PlayStation Showcase en bonne et due forme. Conséquence directe de ce mutisme, nous n’avons aucune idée de ce qui nous attend en termes de jeux first party sur cette seconde partie 2024, mais également au-delà, de la part du constructeur nippon.

Un silence qui, si l’on en croit différents insiders tels que Shpeshal_Nick, fondateur d’XboxEra, ou le journaliste bien connu Jeff Grubb, devrait prendre fin dans les prochains jours à la fa, la semaine du 28 mai étant évoquée. Une énième rumeur sans fondement pourrait-on se dire, toutefois, d’autres faisceaux d’informations cible également cette période, et notamment concernant de nouvelles annonces de jeux qui pourraient, enfin, pointer le bout de leurs pixels.

En effet, toujours selon Jeff Grubb, le Silent Hill 2 développé par la Bloober Team devrait être présenté plus en longueur dans un événement PlayStation (PlayStation Showcase ou State of Play) d’ici à la fin du mois de mai. Une opportunité de présenter le titre sous l’angle de l’ambiance, beaucoup plus centrale dans l’expérience du titre initial, et non de l’action comme cela avait été le cas la dernière fois.

Aussi, Tom Henderson, autre journaliste bien connu de la sphère vidéoludique, a révélé il y a quelques jours l’existence d’un partenariat entre la compagnie danoise LEGO et la licence Horizon. Après une collaboration fructueuse ayant donné naissance à la création d’un long-cou grâces aux fameuses briques à assembler, ce nouveau projet prendrait lui la forme d’un jeu vidéo.

Une moulinette cubique par laquelle sont passées de nombreuses licences telles que Harry Potter, Jurassic Park, Batman, Star Wars, et tant d’autres encore. Ce nouveau titre ferait de fait partie de la sélection présentées à la faveur d’un PlayStation Showcase qui aurait donc lieu dans les prochains jours.

Mais Aloy ne serait pas la seule héroïne à avoir vu sa potentielle prochaine aventure éventée sur les réseaux. En effet, la mascotte de cette génération de machine, Astro Bot, aurait lui aussi droit à une mise en avant dans un très proche événement PlayStation. En effet, selon billbil-kun, qui n’en n’est plus à son coup d’essai, explique que la présentation du prochain titre de la Team Asobi serait imminente et se présenterai sous la forme d’un jeu de plate-forme ne nécessitant pas le PSVR 2.

Pour le moment, le géant japonais n’a toujours pas confirmé ou infirmé l’existence de ce PlayStation Showcase, toutefois, à l’instar d’un Nintendo pour ses direct, le constructeur a pris l’habitude de ne donner rendez-vous à ses fans que quelques jours avant ses événements, lui offrant du même coup la possibilité de décaler jusqu’à la dernière minute ses prises de parole au besoin.

Il semble toutefois crédible qu’un tel événement se produise effectivement très prochainement. Après l’annonce du départ de Jim Ryan, entérinée il y a quelques semaines et l’intronisation de nouveaux dirigeants, le pataquès autour de la ligne éditoriale autour des jeux services ayant ralenti le rythme de productions de titres first party, et l’inquiétude suscitée par un calendrier des sorties très clairsemé, un PlayStation Showcase nous semble indispensable pour rassurer quant à l’avenir à court et moyen terme de la machine.