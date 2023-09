Astro Bot – De la suite dans les idées ?

Attention au coup de vieux : Astro Bot a déjà dix ans. Depuis sa première apparition dans la compilation de mini-jeux The Playroom en 2013, le petit robot de la Team Asobi, guidée par le frenchie Nicolas Doucet, a parcouru bien du chemin. Imaginez donc, en une décennie et seulement trois jeux (enfin, deux et demi), le petit Astro est quasiment devenue la mascotte de PlayStation. Alors, est-il surprenant de voir aujourd’hui un nouveau dépôt de marque autour d’Astro Bot en Europe ?

La créativité a toujours été dans l’ADN de la licence, et ce dès le début. Les développeurs de la Team Asobi mettent un point d’honneur à exploiter de manière novatrice les capacités exclusives des différentes PlayStation et de ses accessoires. Rappelons nous à quel point la PlayStation Camera, accessoire globalement boudé par les joueurs, a été formidablement exploité dans The Playroom. Reconnaissance des mouvements, utilisation très astucieuse de la Dualshock 4, de nouvelles idées toutes les deux minutes… la petite équipe japonaise a éclaboussé le monde vidéoludique de son talent.

Et ce n’était même pas un coup de chance car, cinq années plus tard, les équipes de Nicolas Doucet vont nous offrir leur bijou Astro Bot: Rescue Mission à destination du PSVR. À nouveau, le titre est une leçon donnée à l’industrie quant à l’utilisation des accessoires PlayStation et de son casque VR.

Alors que la plupart des studios, surement frileux à l’idée de vraiment s’investir pour un accessoire qui peine à convaincre le grand public, se contentent de simples jeux à la première personne (globalement des jeux de tir, de puzzle ou walking simulator) sans grande saveur (à quelques rares exceptions près), Astro Bot: Rescue Mission prend totalement le contrepied et nous propose un jeu de plate-forme que le plombier moustachu n’aurait sans doute pas renié, la destruction de quatrième mur en plus, et qui est aujourd’hui encore l’un des meilleurs jeux en réalité virtuelle.

Et comment ne pas évoquer cette forme de consécration pour le studio avec la décision prise par PlayStation de mettre magnifiquement en lumière Astro’s Playroom, la nouvelle aventure d’Astro Bot. Véritable hommage à l’histoire du constructeur japonais, et toujours aussi plaisant et innovant à jouer, le titre exploite comme aucun autre jeu (aujourd’hui encore) les capacités de la Dualsense et s’impose au lancement de la machine comme un « Must Play » pouvant presque justifier à lui seul l’achat de la machine (enfin, pour ceux qui arrivaient à en trouver).

Bref, au fil des ans, la Team Asobi a fait grandir de manière remarquable son petit Astro Bot que l’on devrait très prochainement revoir, si on en croit ce nouveau dépôt de marque, peut être à l’occasion d’un nouveau PlayStation Showcase que beaucoup pressentent pour ce mois de septembre. Mais sous quelle forme ? Trois hypothèses nous semblent se dessiner.

Il est en effet envisageable que PlayStation ait commandé une nouvelle aventure du petit robot à destination cette fois du PSVR 2. Si le dernier casque de la firme est technologiquement impressionnant, on ne peut pas en dire autant des titres qui sortent dessus, globalement des resucés de la génération précédente ou des clones insipides. Il lui manque (entre autres) un porte étendard auprès du grand public. Alors quel meilleur représentant pour cela qu’Astro Bot, découvert et apprécié par des millions de joueurs grâce au titre offert sur la PS5 ?

Bien que l’hypothèse d’un Astro Bot: Rescue Mission 2 pour le PSVR 2 nous parait être la plus envisageable, on ne peut pas non plus négliger la possibilité que, maintenant que la mascotte est sortie de sa niche, PlayStation et la Team Asobi puissent ambitionner d’atteindre les foyers d’un maximum de possesseurs de PS5 avec une suite à Astro’s Playroom, plus ambitieuse et innovante que jamais, et ne nécessitant pas l’achat d’un accessoire encore plus couteux que la machine sur laquelle le jeu doit tourner.

Aussi, ne serait-ce pas le bon moment pour SONY d’offrir à Astro Bot une plus belle exposition encore en lui offrant une nouvelle dimension au travers d’un film ou d’une série ? On le sent depuis quelques années, le cinéma prend une place de plus en plus importante au cœur de la firme japonaise qui enchaine les projets et les succès avec notamment la série The Last of Us ou dernièrement le film Gran Turismo. Avec son coté rafraichissant et sa cible beaucoup plus familiale, PlayStation pourrait avoir une belle carte à jouer.

Alors oui, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend, et on en est réduit à spéculer plus ou moins correctement quant à l’avenir d’une licence qui ne nous a jamais déçue (bien au contraire). Quoique l’on n’y croit pas vraiment, le développement d’un jeu au sein de la Team Asobi étant avéré, ce dépôt de marque peut tout aussi bien ne rien signifier de concret, ou tout du moins rien d’imminent. Il est toutefois certain que l’on entendra de nouveau parler d’Astro Bot. Reste à savoir si ce sera en tant que potentiel sauveur du PS VR 2 ou pour prendre son propre envol, sur console ou ailleurs.