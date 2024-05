Resident Evil aurait le droit à un re-remake pour fêter ses 30 ans

Depuis le remake de Resident Evil 2 sortis en 2019, Capcom s’est fait une spécialité du ravalement de façade concernant ses anciennes entrées dans la saga, sans pour autant oublier de sortir des épisodes inédits à intervalles réguliers. C’est simple, la société joue la carte de l’alternance, une sortie sur deux étant dédiée à un opus canonique, et une autre à un remake de l’une des figures cultes de la licence. Une formule a qui fait ses preuves puisque non seulement la licence a réussi à se relever admirablement bien du fiasco Resident Evil 6, mais aussi à imposer ses modernisations comme les toutes meilleures du marché.

Oui, mais voilà. Si l’on sait que Resident Evil 9 est actuellement en développement dans les locaux de Capcom et devrait selon toute vraisemblance sortir début 2025, on se demandait bien quel pourrait être le prochain « vieil » épisode à se voir offrir un remake en bonne et due forme. Alors que tout pointait vers Code Veronica ou le cinquième opus, il se trouve que les dernières et sérieuses rumeurs vont plus vers le Resident Evil original, celui qui lancé cette fantastique franchise en 1996.

Le petit hic dans l’histoire, c’est qu’un remake de Resident Evil a déjà vu le jour en 2002 sur Gamecube (avant d’être porté et remastérisé sur quasiment tout ce qui existe) et fut même développé par son créateur originel, Shinji Mikami. Ce dernier avait profité des capacités technologiques offertes par la machine de Nintendo pour nous pondre l’un des touts meilleurs épisodes de la licence, tout en améliorant drastiquement chaque aspect de l’expérience de 1996. C’est simple, encore aujourd’hui ce titre est une référence technique et artistique, parvenant même à se montrer à la hauteur des productions actuelles. Alors a-t-on réellement besoin d’un nouveau remake de ce premier acte ? Nous vous laissons seuls juges.

Pour en revenir à nos moutons, sachez que la sortie de cette nouvelle version verrait le jour pour les trente ans de la saga, soit en 2026, ce qui serait un beau cadeau d’anniversaire pour les fans de cette dernière. Côté contenu, nous allons y aller avec de grosses pincettes, parce que les lignes qui suivent ne sont à prendre uniquement pour ce qu’elles sont, à savoir des bruits de couloirs relayés par une source néanmoins particulièrement fiable lorsqu’il s’agit de Resident Evil : BioDeclassified.

Selon sa source anonyme, ce « re-remake » du jeu culte de 1996 reprendrait en très grande partie le gameplay du Resident Evil 2 de 2019, soit ce sur quoi se sont appuyés tous les remakes depuis. Mais une différence de taille est à noter, puisque le rythme de l’aventure serait bien plus lent ici, ce qui n’est pas déconnant vu la différence déjà présente entre les deux originaux. Aussi, on pourrait dire adieu à la caméra fixe du premier épisode et de la version de 2002, parce que l’on aurait bien le droit à une vue à la troisième personne dite à l’épaule. Si c’est le cas, Capcom aura du pain sur la planche, puisqu’il va falloir repenser la structure même du jeu, ainsi que toutes ses mécaniques de peur.

De plus, et forcément, le moteur du jeu serait nul autre que le RE Engine poussé à son paroxysme, afin de permettre la mise en place d’effets de lumière et d’un niveau de détail encore jamais jusqu’alors pour un jeu de la licence. Ce Resident Evil serait-il le premier de la prochaine génération ou en tout cas ce qui s’en rapprocherait ? Rien n’est moins sûr. On peut en tout en tout cas être quasiment certain que la 2D précalculé laisserait sa place à de la 3D tout ce qu’il y a de plus classique, ceci afin de maximiser l’interactivité avec les décors et d’accroitre les capacités du moteur physique, qui reste l’une des pistes de travail sérieuses du RE Engine.

Par ailleurs, il serait établi que la firme japonaise compte sur ce nouveau remake pour étoffer un peu plus le background de la saga et du premier Resident Evil en particulier, rendant même l’expérience plus sombre et sinistre que par le passé. Chose qui avait déjà été effectué par Mikami sur Gamecube avec notamment la venue d’un nouvel antagoniste à l’histoire plus que tragique en la monstruosité qu’est Lisa Trevor. D’ailleurs, les Crimson Heads seraient bien de retour, et ce, pour notre plus grand plaisir morbide, puisqu’ils étaient à la fois redoutables et effrayants.

Pour continuer sur les ennemis, les zombis classiques sont décris eux comme des « éponges à balles » et seraient bien plus résistants que ceux vus dans le remake de Resident Evil 2. Et là, on a tout de même un gros doute à émettre. En effet, dans le jeu de 2019 la difficulté s’adaptait à notre manière de jouer, plus on était bon, plus les affrontements se montraient difficiles, ou en tout cas les créatures résistantes à nos assauts. Cela donnait parfois lieu à des choses un peu abusées, comme un simple mort-vivant qui demandait près d’un chargeur de pistolet pour tomber définitivement. Si l’on en croit ce qui se dit, il faudrait donc plus que ça dans ce prochain Resident Evil, et cela, sans prendre en compte la réanimation des Crimson Heads si l’on ne brûle pas les cadavres des créatures.

Enfin, le titre provisoire de ce projet serait tout simplement BIOHAZARD: RE1 et on le redit, rien de ce qui n’a été mentionné dans cet article est confirmé par Capcom. Tout ceci n’est que rumeur, insistante certes, mais avant de nous emballer d’une quelconque manière, il vaut mieux attendre une annonce officielle. Chose qui devrait tout de même tarder un peu, puisque le prochain épisode qui devrait être révélé ne serait autre que Resident Evil 9.