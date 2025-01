Epic Games Store Mobile s’ouvre aux jeux tiers – Une victoire face à Apple ?

Epic Games peut-il ajouter une victoire de plus dans son palmarès face aux géants Apple et Google ? Quelques mois après son déploiement et de nombreux déboires juridiques pour être disponible sur iOS et Android, l’Epic Games Store Mobile vient de recevoir une belle mise à jour qui ajoute les premiers jeux de studios tiers à son catalogue.

C’est donc une petite vingtaine de titres third-party qui viennent de faire leur entrée sur l’Epic Games Store Mobile, dont le catalogue sera étoffé par des nouveautés chaque semaine. Parmi ces jeux, on retrouve Shapez, Evoland 2, ou Cultist Simulator. Jusqu’à maintenant, seuls les jeux estampillés Epic Games, comme Fortnite ou Rocket League, y étaient disponibles.

Autre bonne nouvelle : cette mise à jour marque aussi le début du programme de jeux gratuits sur mobiles. Comme sur la version PC de l’Epic Games Store, les joueurs pourront récupérer gratuitement certains titres pendant une durée limitée. C’est Dungeon of the Endless: Apogee qui ouvre le bal jusqu’au 20 février, avant d’être remplacé par un autre jeu.

Il s’agit d’une avancée de taille dans la bataille qu’Epic mène face au monopole d’Apple et Google depuis maintenant plusieurs années. Mais comme le mentionne l’article publié sur le site officiel du studio, « le combat continue ». La marque à la pomme continue de bannir Epic Games de son App Store aux États-Unis et dans l’Union européenne, malgré les évolutions de la législation de notre côté de l’Atlantique.

On apprend également que, malgré l’ouverture aux jeux third-party, aucun des cent développeurs de jeux mobiles les plus rentables ne distribue leurs titres sur l’Epic Games Store à ce jour. La faute à la politique d’Apple, qui taxe chaque installation à hauteur de 0,50 € une fois le million de téléchargements dépassé. Selon Epic, cette pratique dissuaderait les développeurs de rejoindre sa boutique, en plus d’être une violation du Digital Markets Act européen. Pour pallier ce problème, Epic Games a annoncé qu’il couvrirait ces frais pour les jeux qui rejoindraient son programme gratuit. Une initiative que le studio est déterminé à appliquer jusqu’à ce que la Commission européenne enquête sur Apple, même si elle n’est pas rentable.

Lors d’une table ronde à laquelle les journalistes d’Eurogamer ont assisté, Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, a déclaré que cette lutte pourrait s’étendre sur plusieurs décennies, mais qu’il est bien décidé à continuer. Selon lui, « les profits colossaux engrangés par Apple et Google ne servent qu’à alimenter des rachats d’actions et des dividendes, au lieu d’être investis dans la technologie ou l’innovation ».

Il explique également que l’Epic Games Store Mobile est encore loin d’avoir atteint l’objectif de cent millions d’installations prévu en 2024 (seulement vingt-neuf millions à ce jour). « Apple et Google rendent les choses très difficiles » et créent beaucoup de « frictions » pour les utilisateurs qui veulent télécharger l’Epic Games Store, avec des dizaines d’étapes à suivre avant de pouvoir lancer l’application. Malgré les efforts d’Epic Games, le marché des stores mobiles est donc encore loin d’être libéré de l’hégémonie des deux géants.