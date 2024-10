Epic – De gros projets et une utopie ?

Hier, Tim Sweeney, le grand patron d’Epic s’est longuement exprimé en marge de l’Unreal Fest à Seattle. Il a notamment tenu à présenter les projets pour l’avenir de la société et l’ambition est énorme. Après avoir expliqué que les nombreux employés mis à la porte il y a à peine un an était une nécessité financière absolue pour retrouver un équilibre, il s’est exprimé sur un sujet difficile à mettre en place mais qui représente pour lui l’avenir du jeu vidéo, le metaverse.

Selon Sweeney, Epic est aujourd’hui revenu à une situation économique presque stable et peut enfin s’atteler à la mise en place de projets plus ambitieux. Car le plus gros est encore à venir après la première étape, l’arrivée de l’Epic Game Store sur mobile il y a quelques semaines. Mais les premières chiffres sont tombés et les résultats prévisionnels de fin d’années ne seront pas atteints. Trop de conflits avec les concurrents et trop de lois empêchent pour le moment le projet d’avancer au rythme souhaité. Mais Epic est patient, et s’attend à de longues batailles avant de pouvoir enfin crier victoire.

Dans le domaine des moteurs de jeu, l’Unreal Engine est la référence et a permis à Epic d’être une force du marché. Mais depuis l’avénement de Fortnite, un autre outil est au centre du travail des équipes, Unreal Editor. L’application permet pour l’instant de concevoir, développer et partager des contenus pour Fortnite.

Le prochain objectif à long terme d’Epic est déjà fixé: créer un outil capable d’allier la facilité d’utilisation d’Editor avec les nouvelles avancées sur le futur moteur de jeu, puis de l’adapter à de nombreux jeux, plus uniquement Fornite. Sweeney l’annonce lui-même, lorsque le projet sera abouti, alors Unreal Engine 6 sera prêt.

Chaque projet d’Epic, bien que résolument tourné vers le profit, semble également part intégrante d’une grande utopie autour du jeu vidéo. Dans le discours de Tim Sweeney, on ressent l’envie de créer un écosystème géant où les plus gros jeux vidéos seraient interconnectés, et où les joueurs pourraient donner libre court à leur imagination grâce aux outils que proposerait la société. Attention tout de même à ne pas vouloir trop dominer et placer du Epic partout Tim, le monopole n’a jamais profité aux consommateurs. Et attention également de ne pas se brûler les ailes.

Pour le moment, les appels du pied d’Epic aux autres grandes marques, comme Microsoft ou Roblox semblent sans réponse, mais le boss ne désespère pas. Selon lui, c’est l’avenir du jeu, ce metaverse où les joueurs pourraient passer d’un monde à l’autre en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire.

Imaginez un partenariat futur entre Playstation, Microsoft, Fortnite, Roblox et Minecraft. On rajouterai une nouvelle lettre à l’acronyme GAFAM, et pas des moindres. C’est le rêve de Sweeney, mais ce metaverse semble encore bien loin tant chaque acteur a pour le moment ses propres intérêts à défendre.

Un premier pas semble toutefois déjà avoir été franchi avec la mise en service du Fab Marketplace, mais les partenaires sont encore rares. En quelques mots, il s’agit d’une plate-forme de création et de vente de contenus. Pour mieux comprendre, le patron d’Epic donne un exemple concret. Imaginez que vous créez une forêt pour Fornite sous Unreal Engine. Et bien, le fichier créé pourra être également utilisable dans des titres utilisant d’autres moteurs de jeu comme Unity, Minecraft ou Roblox. Une sorte de supermarché du jeu vidéo, made in Epic of course, qui pourrait complètement rebattre les cartes du marché et notre manière de consommer le jeu vidéo.

À l’heure actuelle, seul Disney semble accepter de pleinement s’associer avec Epic dans sa vision de l’avenir du jeu vidéo. Le plan est de créer un véritable écosystème entre les deux firmes, qui pourra ensuite servir d’exemple et de publicité. Sweeney ne rentre pas spécialement dans les détails, mais la connexion entre les deux mondes est en développement autour de Fortnite. À voir si le futur Unreal Engine permettra ensuite d’ouvrir le champ des possibles et de créer le monde merveilleux de Tim Sweeney.