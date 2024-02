Disney confie 1,5 milliards de dollars à Epic pour avoir son propre Fortnite

Voilà qui devrait grandement participer à résoudre les problèmes de trésorerie dont Epic Games se plaignait il y a quelques semaines, alors qu’il renvoyait pas moins de 900 membres de son personnel (et se séparait de sociétés qu’il avait acquises, faisant encore grimper ce nombre). Disney vient en effet d’investir massivement chez Epic afin de soutenir le développement de « tout nouveaux jeux et univers de divertissement » (au pluriel, donc), le tout connecté à Fortnite.

L’annonce du partenariat se fait dans une vidéo que vous pouvez découvrir ci-dessous, dans laquelle on peut voir se succéder les licences qui appartiennent à Disney (de La Reine des Neige à Star Wars, en passant par Indiana Jones ou Avatar, et bien entendu Marvel) ; mais surtout, la vidéo se conclue sur une vue aérienne d’une sorte d’archipel fait d’îles interconnectées, reliées à un hub central représenté par le Château de la Belle au Bois Dormant, comme dans les parcs Disney.

« Ce nouvel univers persistant offrira de multiples opportunités aux consommateurs pour jouer, assister à des événements, de faire des achats et d’interagir avec du contenu, des personnages et des histoires issues des univers Disney, Pixar, Marvel Star Wars, Avater et d’autres… », explique Disney. On remarque que le terme « consommateur » (« consumers », dans le communiqué de presse original) a été préféré à celui de « joueur », ou même de « public », ce qui en dit déjà long sur l’esprit de ce futur jeu (qui n’en sera donc pas vraiment un…).

« Ce nouvel et excitant partenariat avec Epic Games réunira les franchises tant aimées de Disney et l’immensément populaire Fortnite, dans de nouveaux jeux et univers de divertissement », ajoute Disney. « Cela marque le plus gros investissement à ce jour de Disney dans le monde des jeux, offrant des opportunités de taille pour notre croissance et notre développement. ».

Plus gros investissement de Disney, peut-être en termes monétaires, mais on se rappelle que pendant longtemps, Disney fut particulièrement impliqué dans le domaine du jeu vidéo, possédant ses propres studios, qu’il abandonné après l’échec (relatif) du pourtant excellent Disney Infinity. On se demande d’ailleurs si les différentes îles, représentant différents univers Disney, n’ont pas un petit quelque choses des mondes de Disney Infinity, qui étaient eux-aussi réunis par un hub où trônait le château iconique.

Quand au lien avec Fortnite, on est plus circonspect. Fortnite n’a pas à proprement parler de « lore », même si, sur le tard, sont venus se greffer les scénarios mettant en cause « l’Agence », « La Fondation », etc… C’est justement un agrégat de multiples licences, dont de nombreuses appartiennent à Disney. Alors quel pourra-t-être le lien de ces nouvelles « expériences » avec Fortnite ? Une compatibilité des skins et autres objet numériques, pour faire un pas de plus vers le fameux métavers (dont on n’entend plus tellement parler depuis que les I.A. occupent la conversation…) ? Ou alors, puisque c’est ce qu’est Fortnite par essence, son gamesystem ? Il sera alors compliqué de différencier le « nouveau » Fortnite made by Disney, et le Fortnite classique dans lequel évoluent depuis longtemps déjà les personnages de la marque aux grandes oreilles.

On imagine bien entendu qu’il y a pas mal de com’ creuse et de marketing derrière ces annonces. Mais 1,5 milliard de dollars, c’est beaucoup d’argent, et on imagine aussi que Disney ne se contentera pas d’un « mode » Fortnite tels que ceux qui sortent régulièrement. Alors quand pourra-t-on découvrir en quoi consiste ce projet ? « Soon(ish) », toujours d’après Disney. Soit littéralement « plus ou moins bientôt »…