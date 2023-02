Guide Disney Dreamlight Valley – 5 conseils pour bien débuter dans la Vallée

Disponible en accès anticipé depuis septembre 2022, Disney Dreamlight Valley accueille sa troisième mise à jour gratuite, continuant d’offrir une belle expérience aux fans. L’arrivée de Mirabel ou le petit bonhomme de neige Olaf a fini de vous convaincre de jouer au titre ? Nous vous proposons quelques conseils pour bien débuter votre aventure dans la Vallée tout en optimisant du mieux possible votre retour.

Ne partez pas seul à l’aventure !

Au début de votre expérience, vous allez vouloir explorer seul ce nouveau monde. Cependant, il va falloir rapidement vous habituer à parcourir la Vallée avec un ami en choisissant l’option « Allons faire un tour ». Cela permet d’augmenter le niveau d’amitié avec un personnage et donc d’accéder aux récompenses et de progresser dans les quêtes d’amitiés.

Plus le niveau d’amitié de votre compagnon augmente, plus il permet d’obtenir des ressources lors de l’exploration. En effet, une fois le niveau 2 de votre relation avec Merlin, Mickey ou tout autre personnage atteint, il est possible de lui choisir un « métier » parmi l’extraction, la cueillette, le jardinage et bien d’autres encore. Un personnage de niveau 10 en extraction, par exemple, vous permettra d’obtenir davantage de pierres précieuses.

Ne négligez pas la carte et l’onglet « Collection », des véritables mines d’or !

Nous restons dans la continuité des ressources et du farm pour ce deuxième conseil. Que ce soit pour répondre aux besoins de diverses quêtes ou pour concocter le plat favori de votre personnage préféré, vous aurez besoin de nombreuses ressources en tout genre. Argile, fer, groseille, bois sombre… Chaque biome regorge de ses ressources propres et l’onglet « Collection » ainsi que la carte vous seront d’une grande aide pour prendre vos repères et gagner du temps dans vos sessions de farm. La carte vous permet de savoir facilement où se trouvent les différents personnages, mais également d’identifier les différents chemins permettant d’accéder à un biome en particulier, vous faisant donc gagner un temps précieux.

Ne dépensez pas vos pièces et points dreamlight trop rapidement !

Une fois la boutique de Picsou ouverte, il est tentant de faire du shopping. Vêtements, accessoires et meubles en tout genre vous attendent pour personnaliser la Vallée et votre maison sur les thématiques de vos Disney préférés. Si ce meuble de la Belle et la Bête est effectivement splendide, il est préférable de garder vos pièces pour accueillir de nouveaux habitants ou réaliser diverses quêtes. Cela vous permettra d’éviter d’être bloqué dans l’histoire. Il en est de même pour les « Points Dreamlight » qui vous seront indispensables pour débloquer les biomes ainsi que pour ouvrir les portes du château où vous attendent les royaumes des différents personnages Disney. Il serait dommage d’engendrer une quelconque frustration.

L’investissement, la clé pour avancer !

Pour ce quatrième conseil, nous restons dans le domaine financier qui, décidément, tient une place importante dans le titre. Si effectivement, il vaut mieux conserver votre argent que de faire une session shopping chez Picsou, il est également judicieux et très recommandé de placer votre argent dans deux structures à rénover très rapidement : les stands de Dingo et les puits. Indispensables pour vendre vos ressources, les stands de Dingo sont à débloquer dans chaque biome. Quant aux puits, ils permettent d’utiliser le voyage rapide d’une zone à une autre. Idéal pour voyager des Terres Oubliées à la Plage Enchantée en un clin d’œil !

Un autre investissement devrait ménager votre expérience : l’agrandissement de votre inventaire. En effet, vous serez très rapidement confrontés à un inventaire trop petit et il deviendra indispensable si vous souhaitez éviter les allers-retours à vos coffres et votre maison. Le bateau de Vaiana est également un bon investissement. Plus il sera amélioré, plus il vous rapportera des poissons en tout genre. Libre à vous de les donner à Scar, de les cuisiner ou de les vendre.

La curiosité est votre plus grande qualité !

Explorez tous les biomes, pêchez dès que vous voyez un coin d’eau, récoltez les fruits, légumes et autres épices que vous pourrez rencontrer sur votre chemin. Profitez également de votre temps libre pour vous essayer à la cuisine et agrémenter votre livre de recettes pour régaler vos amis avec des mets délicieux. Le dernier conseil que nous pourrions vous donner est d’avant tout profiter de votre expérience et de la vivre à votre rythme.