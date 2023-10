Disney Dreamlight Valley restera payant

Depuis le 6 septembre 2022, Disney Dreamlight Valley était disponible en accès anticipé pour la somme de 29,99€. Cependant, Gameloft avait assuré aux plus patients que le jeu adopterait une formule free-to-play lorsqu’il arriverait au terme de cette phase de finition. L’éditeur est toutefois revenu sur sa promesse, annonçant que le titre sortira le 5 décembre prochain tout en restant payant.

Dans un communiqué sur leur site, l’équipe de développement explique ainsi que cette révision tarifaire est nécessaire pour assurer la pérennité des mises à jour et des contenus à venir :

« Ce choix garantit que Disney Dreamlight Valley pourra continuer à offrir une expérience de jeu de qualité à tous les joueurs. Il est essentiel pour nous de tenir notre promesse de continuer à proposer des mises à jour de contenu gratuites qui ajoutent des personnages, des royaumes, des vêtements et des meubles inédits ainsi que d’autres surprises dans votre vallée. Les achats nécessitant des pierres de lune resteront facultatifs, équitables et correspondront au niveau de qualité auquel les joueurs sont habitués. »

Les microtransactions via les Pierres de Lunes, la monnaie interne de Disney Dreamlight Valley, continueront donc d’avoir cours. Même si elle est trouvable en jeu via certains coffres et défis, Gameloft précise ainsi qu’il sera toujours possible d’en acheter pour de l’argent réel. Par la même occasion ont été annoncés les prix pour les différentes éditions du jeu qui seront disponibles à compter du 5 décembre. Elles oscillent ainsi entre 39,99$ et 69,99$ (pour la version Or), les plus onéreuses venant avec un plus grand nombre de Pierres de Lunes et des objets cosmétiques exclusifs.

Toutefois, ce n’est pas tout ! Avec la sortie officielle du titre, une première extension viendra en renfort. Il s’agit de A Rift in Time, qui sera révélée plus en détails lors d’une présentation en direct par l’équipe ce 1er novembre. On sait cependant d’ores et déjà qu’elle devrait comprendre les personnages de Gaston (de La Belle et la Bête), Eve (de Wall-E) et Raiponce, et sera disponible dans l’édition Or du jeu ou vendue séparément au coût de 29,99$.

Précisons que les joueurs ayant déjà acquis Disney Dreamlight Valley durant sa phase d’accès anticipé conserveront évidemment leur accès au jeu, ainsi que leurs Pierres de Lunes et leurs sauvegardes. Par contre, ils devront vraisemblablement repasser à la caisse pour profiter de l’extension. La note s’avèrera donc plus salée que prévu pour les habitants les plus investis de la vallée enchantée.