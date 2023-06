Disney Illusion Island – Mickey à la croisée du moderne et du rétro

L’arrivée en magasin cette semaine de Final Fantasy XVI est venue marquer la fin de cette salve de sorties assez incroyable du mois de juin, qui, dérèglement climatique oblige, nous a un peu mis Noël au printemps : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Street Fighter 6, Redfall (même si…), Diablo 4… Forcément, juillet fera pale figure en comparaison d’une période si chargée. Pourtant, il reste encore quelques jeux plutôt attendus, dont Disney Illusion Island, qui marquera le retour de Mickey sur consoles !

Disney Illusion Island est un jeu de plateformes en 2D dans la veine des classiques du genre. Et justement, le titre est un clin d’œil bien appuyé à un autre jeu mettant en scène Mickey qui avait marqué son temps : Castle of Illusion, sorti en 1990 sur SEGA Mega Drive. Le titre a donné naissance à une petite franchise de 4 jeux, avec Land of Illusion, World of Illusion et Legend of Illusion, tous sortis exclusivement sur les consoles SEGA.

World of Illusion, sorti sur Mega Drive en 1992, s’était notamment fait remarquer pour son mode coop, assez rare à l’époque, et encore plus dans un jeu de plateformes. Un gimmick que reprend aujourd’hui Disney Illusion Island, qui permettra de jouer jusqu’à quatre joueurs ensemble, en multi local (le jeu ne proposera à priori pas de mode en ligne).

C’est le Mickey Mouse contemporain qui sera ici mis en scène, celui qu’on peut voir dans les cartoons super rythmés et très rigolos « Le Monde Merveilleux de Mickey » (sur Disney +). Bien évidemment, la Souris aux grandes oreilles ne sera pas seule, et les compagnons de toujours viennent compléter le roster de personnages jouables : Minnie, Donald, et Dingo.

Le jeu est développé par Dlala Studios, à qui l’on doit le beat’em up un poil rétro Battletoads, sorti en 2020. On espère que le studio saura rendre à la fois le savoir faire du classique qui inspire le titre, tout en le modernisant comme les cartoons « Le Monde Merveilleux… » ont dépoussiéré Mickey !

Disney Illusion Island sort le 28 juillet prochain en exclusivité sur Switch, et en tant que platformer 2D, devrait être le jeu parfait pour attendre Super Mario Bros. Wonder, qui arrivera lui à l’automne, le 20 octobre 2023.