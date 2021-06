Palia – Un farm-sim comme on n’aurait jamais osé imaginer

Tiens donc, encore un farm-sim ? Alors oui, on pourra débattre sur le fait que nous vous rabattons les oreilles avec ce sujet chaque fois qu’un titre de ce genre est annonce (Kitaria Fables, Ova Magica…) mais nous sommes vraiment amusés d’observer que ce genre, autrefois si rare, soit devenu aujourd’hui si commun. Enfin, arrêtons de tourner autour du pot : le titre que nous vous présentons aujourd’hui a retenu notre attention puisqu’il ne se contente pas de recycler une formule, il l’étoffe. Voici Palia.

Ce n’est pas souvent que dès le trailer de présentation nous soyons sous le charme mais là, incontestablement, c’est le cas. C’est simple : Palia coche tellement de cases dans le cahier des charges que nous sommes déjà dans le hype train. Naturellement, puisqu’il est inspiré par Stardew Valley et les derniers cadors du genre qui ont servi à dépoussiérer la formule que se disputaient Marvelous et Natsume, on y retrouve le cœur de la formule avec le plantage de choux, l’arrosage et la capture de bestioles diverses et variées mais ce n’est pas tout…

Le format 3D le permettant, impossible aussi de ne pas ressentir l’inspiration provenant de The Legend of Zelda (plus particulièrement Breath of the Wild) avec ces scènes d’exploration en parapente dans ces immenses espaces verts et cette ambiance cozy. Finalement ce qui l’en distingue, c’est qu’à la différence de Link, votre avatar devrait pouvoir pécho et nous ne parlons pas uniquement des insectes et poissons évoqués plus haut (encore que ça, ça reste à votre discrétion).

Néanmoins, ce n’est pas ce point qui distingue ce titre des autres, loin de là. Alors que le trailer touche à sa fin, on remarque que le personnage que l’on a suivi est rejoint par d’autres utilisateurs précisant que le jeu serait en fait un MMO. Oui, un MMO où le but n’est donc pas de combattre mais de faire équipe pour découvrir comment la race humaine a disparu il y a un millier d’années, apprendre comment elle a fini par revenir et survivre ensemble en communauté.

Un programme donc ultra chargé à partager avec des amis quand le jeu sera disponible, ce qui n’est pas pour tout de suite, le titre venant tout juste d’être dévoilé. Cependant, puisque Palia devrait sortir sur PC, vous pouvez toujours tenter votre chance et vous inscrire pour prendre part à la Pré-Alpha sur le site officiel du jeu. Aucun autre support n’a pour le moment été confirmé.