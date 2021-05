Kitaria Fables – Le farm-sim le plus mignon de l’année enfin daté

Avez-vous déjà eu le coup de foudre ? Vous êtes-vous déjà retrouvé face à un objet si beau/intrigant qu’il s’est immédiatement accaparé vos pensées ? Nous, si ! Cet objet, c’est le dernier poulain de PQube : Kitaria Fables. C’est simple, pour un amateur de action-RPG/farm-sim, d’heroic-fantasy et de mignonnerie, il touche le mille partout ! Ce soft a tout : des navets et des choux à planter, de l’action et surtout, des animaux choupinous tout plein et puis, c’est beau quoi ! En gros, un coup de cœur instantané qui nous ferait presque oublier que Rune Factory 5 (tout juste sorti au Japon) est lui aussi attendu dans l’année.

Finalement, la seule ombre sur ce tableau de maître (enfin, ça c’est si le jeu se tient mais on le saura bien assez tôt) c’est l’absence du seul élément qui nous intéresse à présent : sa date de sortie. Bonne nouvelle, depuis peu, nous ne sommes plus dans l’ombre. PQube a effectivement terminé son interminable teasing pour nous annoncer la date tant attendue : Kitaria Fables sortira donc sur PC, consoles Xbox One et X|S, PlayStation 4, 5 et Nintendo Switch le 3 septembre 2021, pile à temps pour la rentrée scolaire prochaine.

Enfin, si vous êtes conquis comme nous le sommes, vous serez probablement extatiques d’apprendre que l’éditeur britannique s’est associé à son homologue français, Just for Games, pour pondre des versions physiques du jeu. Surpris par l’engouement suscité par l’annonce initiale du jeu et l’excitation des joueurs, PQube a décidé de faire un duo franco-britannique post-Brexit et d’offrir (enfin “offrir”, on se comprend) aux joueurs excités sur consoles Sony et Nintendo une version packagée du soft. Un conseil : pour éviter que ça vous passe sous le nez, nous vous conseillons de précommander le jeu rapidement.

On récapitule, l’action-RPG/farm-sim Kitaria Fables sortira sur PC, Playstation 4 et 5, consoles Xbox ainsi que sur Nintendo Switch le 3 septembre prochain. Les versions physiques sont elles aussi attendues pour la même date. Maintenant, il ne nous reste plus qu’à attendre pour voir s’il saura prendre la place du meilleur farm-sim de l’année (place déjà convoitée entre autre part Harvest Moon: un Monde à Cultiver et Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (tous deux déjà dans les rayons) et Rune Factory 5 attendu pour plus tard dans l’année).