Kitaria Fables – Le farm-sim aussi attendu sur PlayStation 5 et Xbox Series

Vous avez le droit de penser que nous faisons une fixation, que notre amour pour ce genre est quelque peu exagéré et, force est de constater, vous n’auriez pas tort… Oui, on est assez nombreux à partager l’amour des life-sim prenant place dans le cadre bucolique de la campagne. Est-ce la faute d’avoir grandi au milieu de la cambrousse française, entre nulle part et un arbre ? Ces longues heures passées à cultiver un bout de jardin sous le regard attendri de nos parents ? Peut-être… Ceci dit, on ressent toujours une sorte de fierté à voir son établissement fonctionner Story of Seasons ou Stardew Valley et on a hâte d’en faire de même dans Kitaria Fables !

Déjà entendu parler ? Il s’agit, pour rappel, d’une des dernières additions au catalogue des britanniques de PQube, l’éditeur aux scabreux débuts qui s’est depuis franchement diversifié. Annoncée au mois de septembre l’an dernier, l’éditeur nous annonce aujourd’hui que cette simulation de vie fermière, prévue sur Nintendo Switch, PC, Xbox One et PlayStation 4 dans le courant de l’année, devrait aussi apparaître sur les petites nouvelles de Sony et Microsoft, celles qui peinent toujours à trouver une place dans les rayons.

Dans le doute où l’annonce du soft vous soit passée sous le nez, Kitaria Fables est en fait au croisement entre un life-sim et un action-RPG. Tout comme c’est le cas dans Rune Factory, votre personnage s’adonnera au jardinage mais pourra également partir en expédition dans le but d’amonceler des ressources ou de remplir des quêtes pour le compte des villageois. Votre équipement et l’expérience acquise au combat vous permettra ainsi d’apprendre des compétences et de rendre les combats plus excitants, un des rares points où Stardew Valley n’a pas brillé.

Alors, convaincu ? Personnellement, ça fait plaisir de voir que certains studios, et plus particulièrement les petits, se décarcassent pour que le jeu vidéo évolue et nous avons hâte de découvrir tout les moyens de farmer dans Kitaria Fables. Ce dernier est donc attendu pour le courant de l’année sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X, Nintendo Switch et PC. Et, puisque nous sommes sympa, nous vous laissons découvrir le trailer d’annonce ci-dessous.