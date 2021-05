Story of Seasons Mobile enfin illustré et avec un trailer

Le dernier jeu de la série Story of Seasons est dans les rayons depuis à peine deux mois (il est sorti le 23 mars après tout), mais l’avenir de sa série est déjà en train de se dessiner… Et c’est tout naturel ! En réponse à la popularité croissante du genre, boosté notamment par l’incroyable Stardew Valley et sa ressemblance avec Animal Crossing (dans l’esthétique, pas toujours dans le gameplay), ce genre autrefois “de niche” est largement plus populaire maintenant et ne se cantonne plus à la petite guéguerre entre Natsume et Marvelous. Quoi qu’il en soit, nous disions que son avenir se dessine, et ça devrait se produire sur mobile.

Alors oui, ce projet n’est pas nouveau, le titre a même déjà été évoqué en 2019, mais depuis, rien de plus, une longue période de silence (qui a quand même vu naître deux autres épisodes, dont un remake). Maintenant que Marvelous et Tencent Games nous offrent de poser les yeux sur le fruit de leur partenariat (développé par NeXT Studios) avec une bande-annonce, il faut se rendre à l’évidence : c’est largement plus beau que Story of Seasons: Pioneers of Olive Town.

Non, on ne dit pas ça pour froisser les fans, mais regardez le trailer ci-dessous et dites-nous qu’on a tort ! D’accord, on admet qu’il vaut mieux relativiser en indiquant qu’il s’agit effectivement de cinématiques pré-rendues et donc qu’elles ne représentent en rien ce qui nous attend en jeu… Néanmoins, nous, on y voit aussi une qualité d’image nettement supérieure à tous les jeux de la série sortis jusqu’ici et nous avons envie de croire qu’il s’agit du moteur réel du jeu. En tout cas, rien n’est impossible.

Maintenant, si comme nous vous avez hâte d’en découvrir plus, il va vous falloir faire preuve de patience puisqu’aucune date n’a encore été donnée pour accompagné ce logiciel. La version mobile de Story of Seasons devrait apparaître dans un futur plus ou moins lointain sur appareils iOS et Android.