Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – Percez le mystère D’Olive Town

Sorti récemment, Story Of Seasons: Pioneers Of Olive Town a déjà permis à bon nombre de joueurs de s’évader dans de vertes prairies et de vivre une vie plus paisible. Mais peut-être que certains d’entre vous ont déjà parcouru une grande partie du contenu proposé dans le jeu et commencent à s’interroger sur la tournure que va prendre leur ferme.

Afin de remédier à ça, Marvelous Europe Limited et Just for Games nous offrent un pass d’extension qui nous propose la première partie de son contenu à partir d’aujourd’hui.

L’élément principal de cette première partie de l’extension est l’arrivée d’un tout nouvel évènement nommé “les dossiers mystères d’Olive Town”. Les joueurs vont devoir faire équipe avec Mikey et Cindy afin de percer le mystère qui entoure les incidents se déroulant dans notre petit village. À vous les joies de mener l’enquête tout en portant une tenue adéquate, à savoir la tenue de détective, présente en exclusivité dans cette extension.

Ce n’est d’ailleurs pas le seul costume qui sera disponible à partir d’aujourd’hui. Dans un ton totalement différent, il sera dorénavant possible d’équiper votre fermier et son âme sœur d’une tenue de chien ou de chat. Parfait pour vous donner un look de mascotte ou pour rendre les cinématiques étrangement amusantes.

Bien que ce soient les deux seuls ajouts du mois d’avril, sachez que le pass d’extension de Story Of Seasons: Pioneers Of Olive Town proposeront encore le plein de contenu dans les mois suivants :

Partie 2 – Mai 2021

“Windswept Falls Expansion Pack” : cette seconde partie invitera les joueurs à découvrir une nouvelle zone ainsi que 4 personnages issus de l’opus 3DS, dont 2 qu’il sera possible d’épouser.

Partie 3 – Juin 2021

Set “School Uniforms” : des costumes d’écoles pour le protagoniste et les candidats au mariage.

“Terracotta Oasis Expansion Pack” : encore une nouvelle zone exotique à parcourir avec 4 autres personnages de Story of Seasons sur 3DS. Encore une fois, il sera possible de se marier avec deux d’entre eux, augmentant encore le nombre de prétendants.

Partie 4 – Juillet 2021

Costumes “Yukata Set” pour le joueur et les candidats au mariage.

Histoire additionnelle “The Legendary Spirit Dance” : grâce à vos efforts, le Village des Lutins est plus vivant que jamais ! Ils sont maintenant déterminés à ramener leur danse légendaire à l’occasion d’un banquet… avec ou sans la permission de Luchef !

Partie 5 – Août 2021

“Twilight Isle Expansion Pack” : cette dernière partie de l’extension nous invitera à découvrir une toute nouvelle île, où ont emménagé quatre personnages issus de Story of Seasons: Trio of Town, avec deux autres prétendants.

Le pass d’extension de Story Of Seasons: Pioneers Of Olive Town est proposé au prix de 19.99 € sur Nintendo Eshop. Sachez que dès l’achat de l’extension, les joueurs obtiennent 3 costumes inédits tirés de l’opus Friends of Mineral Town et Trio of Towns. De plus amples précisions sont disponibles sur le site officiel des développeurs.