Guide Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – Comment se marier ?

Avec la sortie récente de Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, un grand nombre de joueurs ont décidé de passer leur temps libre à profiter des joies de la vie à la campagne virtuelle. Et après tout, n’est-ce pas agréable de s’occuper à récolter nos navets, à s’occuper de notre bétail tout en profitant du calme de la nature ? Mais peut-être qu’une fois le soir venu, votre maisonnette vous semble subitement bien vide. New Game Plus a donc décidé de mettre fin à vos nuits en solitaire en vous aidant à vous marier dans la belle ville d’Olive Town.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – Les prétendant(e)s

Avant de commencer notre plan drague qui vous mènera tout droit vers un mariage heureux, il serait de bon ton de vous intéresser en particulier à un(e) prétendant(e). Heureusement pour vous, le jeu vous laisse de nombreuses possibilités en matière d’âme sœur, à savoir cinq hommes et cinq femmes ayant tous une personnalité différente. Les relations homosexuelles étant en plus possibles dans le jeu, ça vous laisse donc dix cœurs à prendre parmi les 37 habitants du jeu, bien qu’un DLC doive bientôt augmenter ces chiffres.

Ici, rien de particulier à faire, aucun des personnages mariables n’est plus simple ou plus difficile à conquérir que les autres. Vous avez donc tout le loisir de convoiter le célibataire de votre choix ! Pour savoir quel(le)s sont les prétendants(e)s avec qui il est possible de vous marier, il suffit d’ouvrir la page des relations dans votre carnet, toutes les personnes ayant des cœurs rouges dans leurs jauges de relations sont mariables ; ceux n’ayant que des cœurs jaunes ne sont là que pour une belle amitié platonique. Voici toutefois la liste des célibataires du jeu :

Pour les hommes :

Damon, le petit frère de Bridget Emilio, le pêcheur d’Olive Town Iori, un jeune homme au style traditionaliste Jack, qui travaille au magasin général Ralph, le garde-forestier un peu farouche

Pour les femmes :

Blaire, serveuse du bistrot local Bridget, la vendeuse de l’animalerie Laura, guide de l’office de tourisme Linh, la timide fleuriste Reina, l’experte du musée

Gagner le cœur de votre prétendant(e)

Voilà, la cible est choisie, la date du mariage a déjà été fixée dans votre tête, mais il reste malgré tout un petit problème… Il n’y a aucune chance qu’il/elle accepte ! Comme dans la vraie vie, Story of Seasons: Pioneers of Olive Town va vous demander d’investir du temps dans vos relations si vous désirez ne pas finir seul. Pour ce faire, il va falloir délaisser un peu vos navets et remplir quelques actions afin de devenir indispensable aux yeux de votre bien-aimé(e).

Toutefois, aucune inquiétude à avoir, il n’est pas difficile d’améliorer les relations avec les habitants. Pour cela, il suffit de réaliser quelques actions assez simplistes. Première chose à faire, aller parler au moins une fois par jour à votre cible afin de voir progressivement sa jauge de relation augmenter. Inutile de la harceler non plus, une fois suffit et l’amélioration de votre relation sera représentée par des notes de musique au-dessus de sa tête, comme pour votre bétail (!).

Mais si vous vous contentez seulement d’échanger quelques banalités, la route jusqu’à son cœur risque d’être très longue, il va donc falloir en faire plus. Afin d’augmenter votre relation, deux activités supplémentaires sont possibles. Tout d’abord, lui offrir un cadeau. Pour peu que le cadeau soit acceptable, la relation avec le célibataire s’en verra vite améliorée et encore plus si c’est son anniversaire, ne ratez donc pas ce jour important ! La réaction des personnages vous permettra d’évaluer si tel ou tel cadeau leur fait plaisir. Les bijoux, quant à eux, sont universellement appréciés.

Dans la même lignée que les cadeaux, ne négligez pas les requêtes laissées par les habitants à la mairie. Ainsi, si votre dulciné(e) dépose une demande précipitée vous pourrez réaliser la tâche demandée et vous devriez vite voir les résultats se faire sentir. Chaque fois qu’un cœur se remplit dans votre jauge de relation, une cinématique unique devrait se lancer à la prochaine rencontre avec votre prétendant(e). Cette scène aura parfois des dialogues à choix qui augmenteront aussi vos relations. Vous pouvez continuer ainsi jusqu’à atteindre les six cœurs qui vous permettront de passer à l’étape supérieure.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – Comment concrétiser votre relation

Vous venez enfin d’atteindre les six cœurs dans votre jauge de relation, et tout se passe bien entre vous et le célibataire convoité. Mais l’amour n’est pas qu’amitié, et il serait peut-être temps de passer aux choses sérieuses. Après avoir vécu le sixième événement avec le personnage, vous aurez la possibilité de passer d’ami à petit ami. Pour ce faire, il vous suffira de vous procurer un collier de confession au magasin général pour la modique somme de 10 000 pièces d’or.

Une fois le collier en poche, allez l’offrir à l’élu de votre cœur afin que ce dernier accepte votre proposition. Vous voilà enfin en couple, mais rien n’est fini pour autant, et il va falloir continuer à améliorer votre relation jusqu’au dixième cœur. Si ce n’est pas déjà fait, nous vous conseillons d’améliorer votre maison au-delà de la simple cabane de bois, car il est impossible de se marier avec une habitation aussi rudimentaire.

Une fois les dix cœurs atteints et votre maison améliorée, il ne vous reste plus qu’à faire votre demande à votre âme sœur. Rien de plus simple pour cela, dirigez-vous vers le magasin général et achetez une plume bleue pour 20 000 pièces d’or – qui a dit que l’argent ne fait pas le bonheur ? Offrez la plume afin de déclencher la cinématique de la demande qui sera à coup sûr un succès. Il est alors temps pour vous d’organiser le mariage en choisissant entre trois dates proposées par notre cher maire Victor.

Attention, le mariage prend une journée entière durant laquelle vous ne pourrez rien faire d’autre. Choisissez donc une journée qui ne sera pas trop pénalisante pour vous ! Dernière étape avant le grand jour, il est temps pour vous de choisir une tenue adéquate pour ce grand jour parmi des tenues uniques. Tout est enfin réglé, il est temps pour vous de profiter de ce moment avant de retourner à vos navets !