Epic Games VS Google – Fin de règne pour le Play Store ?

Après quatre ans de bataille juridique, Epic Games vient de remporter une victoire contre Google. La justice américaine a condamné Google à ouvrir son Play Store à des stores d’applications tiers dès novembre 2024, et pour une durée de trois ans. Epic Games obtient donc l’accès au catalogue du Play Store et pourra même y proposer sa version mobile de l’Epic Games Store en téléchargement.

Tout a commencé en 2020. Epic Games avait voulu contourner les règles de Google et Apple, qui récupéraient 30 % sur les achats in-game dans Fortnite. Le jeu avait alors été retiré des stores, et Epic avait porté plainte contre les deux géants pour les accuser de monopole.

En plus de l’ouverture à la concurrence, Epic Games a obtenu d’autres mesures qui vont certainement mettre à mal l’hégémonie de Google : interdiction de payer des éditeurs pour que leur jeu sorte en avance dans leur store, ou d’obliger les applications à passer par le système de facturation interne du Play Store (qui permettait à Google de récupérer ces fameux 30 % de commission).

Tim Sweeney, le PDG d’Epic, n’a pas tardé à fêter la bonne nouvelle sur son compte X :

Ce jugement a ébranlé Alphabet (la société mère de Google) : les actions ont chuté de 2 %. Google, fidèle à ses habitudes, a immédiatement annoncé son intention de faire appel. L’entreprise se dit inquiète quant à la sécurité et à la confidentialité des utilisateurs, et affirme que ce verdict passe à côté de l’évidence : Google et Apple sont déjà en concurrence. Comment accuser Google de monopole dans ce cas-là ? L’avenir nous dira si Google obtient gain de cause. En attendant, la victoire d’Epic Games devrait ouvrir la voie à de nouveaux développeurs sur mobile, pour le meilleur comme pour le pire.