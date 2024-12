Capcom ou le retour tant attendu des gloires passées ?

Même si des bruits de couloirs pouvaient mettre en alerte quant aux retours possibles d’Onimusha et d’Okami, on était loin de se figurer de leurs imminences. Mais, qu’importe, le retour d’une saga que l’on attendait plus reste une bien heureuse surprise et n’est pas sans constituer un certain espoir pour les joueurs. Un espoir de revoir des licences, des personnages, qu’ils croyaient perdus dans les limbes du passé.

Cette lueur, Capcom tient à la maintenir et à la brandir haut et fort. Une ambition, que l’entreprise a tout de suite déclaré, dans la foulée de l’annonce des deux titres aux Game Awards 2024 : d’une manière ou d’une autre, d’anciennes licences, aujourd’hui plus que discrètes, referont bien surface. Une affirmation émanant tout droit de l’historique éditeur/développeur japonais qui, du fait de son imprécision, fera certainement naître les envies les plus folles dans les têtes des joueurs.

« En plus de sortir régulièrement de nouveaux titres majeurs chaque année, Capcom se concentre sur la réactivation des propriétés intellectuelles dormantes qui n’ont pas été lancées récemment. »

Et les candidats ne manquent évidemment pas à l’appel : entre un retour de Dino Crisis et d’autres licences un peu plus méconnues telles que Rival Schools ou Viewtiful Joe, sans oublier Breath of Fire, les spéculations se feront nombreuses. Mais quelles seront les heureuses élues ? Certaines sont-elles plus éligibles que d’autres ? Cela, apparemment, ce sera au public d’en décider. D’ailleurs n’est-ce pas ce qui a déjà été réalisé en début d’année par Capcom, qui, via un sondage, s’est enquis de l’intérêt porté vis-à-vis de ses franchises ?

Maintenant, il faut patienter. Ceci étant, on en a désormais la certitude : Capcom n’a pas fini de conjuguer son passé au présent. Un exercice, qui, on le sait bien, est loin d’être l’apanage de la société nippone fondée en 1983. Et l’arrivée récente des Legacy of Kain : Soul Reaver 1-2 Remastered sur consoles et PC ou l’annonce d’un nouveau Turok (toujours aux Game Awards) peuvent parfaitement constituer des exemples que l’on manquera évidemment pas de citer.