Okami Sequel – Le retour poétique tant attendu d’Amaterasu

Point d’illusion en vue, Okami 2 est bel et bien réel. Officiellement annoncées lors des Game Awards, les aventures artistiques de la louve blanche n’en sont qu’au stade de la pré-production mais un premier trailer a été dévoilé. De quoi nous faire patienter, et nous donner l’eau à la bouche par la même occasion.

Le moment juste avant l’annonce avait quelque chose d’étrange. Le trailer était accompagné d’un orchestre incluant un musicien au tambour. Puis tout d’un coup : des taches d’encre font naître une forêt des plus inquitétantes. Et au milieu de cette nature sombre une forme court telle une diablesse avant d’arriver dans une plaine éclairée par un somptueux lever de soleil. L’astre se reflète sur la forme qui n’est autre qu’Amaterasu, la déesse réincarnée en une splendide louve blanche. La lumière fait naître un puissant disque magique sur les épaules de notre héroïne qui court vers l’horizon nous promettant de nouvelles aventures épiques et poétiques : Okami Sequel est bien là.

Le réalisateur Hideki Kamiya sera à la tête du développement. Et les studios M-TWO , Machine Head Works et Clovers seront les principaux développeurs. Et dans cette liste vous aurez peut-être tiqué sur Clovers. Naît des cendres du regretté Clover Studio, Clovers a désormais à sa tête Hideki Kamiya ayant anciennement œuvré pour Clover Studio. Ce dernier était à l’origine des excellents Viewtiful Joe et du premier opus de la série. À la tête dU nouveau studio, Kamiya entend bien donner à Okami une suite digne de ce nom :

Ce miracle n’aurait jamais vu le jour sans toutes les personnes qui ont travaillé sans relâche pour donner vie à ce projet, les amis qui ont cru en moi et m’ont rejoint chez CLOVERS Inc., et surtout, les voix de vous tous qui avez continué à soutenir Okami au fil des années. Pour cela, je vous adresse ma gratitude la plus sincère et profonde. Tel un soleil puissant qui se lève, ce projet est enfin en marche. Pourtant, pour l’instant, ce n’est encore qu’un petit bourgeon qui commence à éclore. Nous sommes déterminés à remplir ce nouveau chapitre d’Okami de fleurs vibrantes et colorées, et à faire de notre mieux pour honorer la promesse de ce « À bientôt. ».

La promesse est faite et nous ne pouvons être qu’enthousiaste à la lecture de cette déclaration d’amour envers Amaterasu. L’attente va être longue, Okami Sequel (titre provisoire) n’en est qu’à ses premiers stades de développement et ne possède de ce fait aucune fenêtre de sortie. Nous pouvons toutefois supposer que le rendez-vous devra être pris sur PC, Xbox Series et PlayStation 5.