Call of Duty: Black Ops 7 – Le futur frappera à nos portes dès novembre

Après un trailer rythmé par That Hand That Feeds du groupe Nine Inch Nails, Call of Duty: Black Ops 7 revient avec une bande-annonce de lancement qui a pour lourde mission de nous présenter les enjeux scénaristiques et les prémices du gameplay. Cerise sur le gâteau, le jeu sera disponible le 14 novembre 2025 sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series et PC.

Call of Duty: Black Ops 7 prend place en 2035 à la suite des événements de Black Ops 2 et 6. Raul Menendez semble avoir réussi à déclencher le mouvement de révolte Cordis Die et le monde est au bord du gouffre. Les Black Ops sont dépassés et le gouvernement décide de faire appel à la société spécialisée en technologie La Guilde pour défendre les intérêts du monde libre. De son côté, David Mason et son équipe du JSOC mènera une enquête plus personnelle pour découvrir la vérité derrière le retour de Menendez censé être mort dans la fin plus ou moins officielle de Black Ops 2.

Le trailer nous montre donc le retour de David Mason mais également de Mike Harper (Michael Rooker) lui aussi censé avoir passé l’arme à gauche dans l’épisode Black Ops 2. De plus, les bonus présents dans le pack de précommande nous confirment la présence de Chloe « Karma » Lynch dans l’aventure. Tous ces éléments réunis, nous indiquent donc que les événements de Black Ops 2 combinent la mort de Menendez et Harper et la survie d’Alex Mason et Chloe Lynch.

L’enquête de David l’amènera à fouler le sol de la ville utopique d’Avalon et à mettre au jour une conspiration tentaculaire qui mettra à rude épreuve la psyché de nos héros. Black Ops 7 nous promet donc le retour des séquences hallucinatoires de Black Ops 3, Cold War et 6. Après 3 épisodes à avoir joué sur ce principe de mondes corrompus par l’esprit des protagonistes, Call of Duty ne devrait-il pas tenter de s’ouvrir à d’autres horizons ?

L’expérience Call of Duty: Black Ops 7 pourra être parcourue en solo et en coopération. Le mode zombies cher à la saga aura le droit à une place de premier plan avec le retour de Victor Reznov (censé être mort lui aussi dans Black Ops 1). Le mode multijoueur sera de retour avec des affrontements en 6V6 et 20V20 sur des cartes adaptées au nombre de joueurs. Vous aurez l’occasion de tester le mode multijoueur lors d’une phase de bêta fermée et ouverte qui prendra place du 2 au 8 octobre (du 2 au 5 pour la phase fermée et du 5 au 8 pour la phase ouverte).

Le timing peut paraître étrange, Treyarch et Raven Sotfware ayant décidé de déployer la bêta de Call of Duty: Black Ops 7 quelques jours seulement avant la sortie de Battlefield 6. Est-ce une manœuvre pour convaincre les joueurs de rester du côté de Call of Duty et de ne pas céder à l’appel du mastodonte Battlefield 6 ?

Au vu des premières images de gameplay, la formule semble quelque peu s’essouffler. En prenant la recette futuriste associée aux déambulations mentales de nos héros, les développeurs ne prennent pas forcément de risques, et face à Battlefield 6, il serait peut-être temps pour Call of Duty de revoir la formule.