Call Of Duty Black Ops 7 – David Mason est bel et bien de retour

Au milieu des nombreuses annonces Xbox Games Showcase, une surprise (qui n’en était pas vraiment une) : l’annonce du nouvel opus de Call Of Duty. Alors que beaucoup de joueurs attendaient une suite au reboot de Modern Warfare, les rumeurs circulant sur la toile depuis plusieurs mois maintenant se sont confirmées. Une véritable suite aux aventures de l’agent du JSOC David Mason, fils du héros de Black Ops 1, s’est dévoilée avec les premières images de Call Of Duty Black Ops 7.

Aujourd’hui incarné par l’acteur Milo Ventimiglia (Heroes, This is us), David « Section » Mason est de retour près de 13 ans après sa dernière apparition dans l’univers Call of Duty. Un casting qui verra également le retour de Michael Rooker (The Walking Dead, The Suicide Squad) dans la peau de Mike Harper et l’arrivée de Kiernan Shipka (la Sabrina de Netflix) dans un rôle encore mystérieux. Cette nouvelle aventure sera l’occasion de découvrir une toute nouvelle campagne (jouable en coopération) mais également un mode multijoueur annoncé comme unique.

Comment Activision va réussir à lier de manière cohérente Black Ops 7 à Black Ops 2 et 6 ? Cette nouvelle incursion dans le futur de la saga sera-t-elle symbole de renouveau ? Et qu’est-ce que nous raconte ce premier trailer dénué de gameplay ?

De Black Ops 2 à Black Ops 7

Dans Call of Duty Black Ops 2, Treyarch avait mis en place un système de choix à faire tout au long de l’aventure. Ces choix se résumaient dans les grandes lignes à qui vivait et qui mourait à la fin du jeu. Mais ces choix avaient un réel impact sur le déroulé de l’histoire et sur la fin. Sans vous faire l’affront de vous résumer les différents choix et fins du jeu, gardez en mémoire que le destin de 3 personnages précis avait une importance : Alex Mason, Chloe Lynch « Karma » et Raul Menendez. Selon la vie et la mort de ces personnages, la fin de Black Ops 2 changeait drastiquement. Si ces différents dénouements vous intéressent, sachez qu’une bonne vidéo disponible sur Youtube vous les résume.

Mais quelle est la véritable fin canon menant à Black Ops 3, et donc par définition à Black Ops 7 qui se situe chronologiquement entre Black Ops 2 et 3 ? Même si le développeur reste assez flou sur sa chronologie officielle, quelques indices présents dans les documents disséminés dans la campagne de Black Ops 3 nous apprennent que le mouvement de révolte Cordis Die a eu lieu. Et cette révolution n’est possible que grâce à la mort de Raul Menendez. Alors pourquoi son visage apparaît à David « Section » Mason dans le trailer de Call of Duty Black Ops 7 alors que le héros de Black Ops 2 l’avait tué en fin d’aventure ?

The future is black…

Le trailer de Call Of Duty Black Ops 7 nous présente David Mason, presque 10 ans après les événements de Black Ops 2. Ce dernier se trouve au sein du QG de la Guilde, une multinationale spécialisée dans la défense. Mais lors de la présentation faite par la PGD de cette organisation, un étrange papillon rouge virevolte dans les airs et distrait David. Notre héros le touche et se retrouve projeté dans une dimension psychédélique dans laquelle une voix le guide. La voix de Raul Menendez censé être mort. Mort confirmée par les dires de notre héros dans le trailer.

Le papillon rouge visible dans le trailer serait-il un précurseur de la forêt enneigée de Black Ops 3 ? Raul Menendez aurait-il réussi à vaincre la mort en téléchargeant sa conscience dans un logiciel annonciateur de mort et de destruction ? Les Black Ops de David Mason arriveront-ils à lever le voile sur cette menace annonciatrice des événements de Black Ops 3 qui arriveront 30 ans après dans le lore de la saga ?

Mais ce retour aux années de gloire de Call of Duty ne serait-il pas un moyen pour les équipes de Treyarch et Activision de sortir de la chronologie Black Ops 3 et 4 jugés trop éloignés des standards à leur sortie ? Call of Duty Black Ops 7 serait-il un moyen de redéfinir l’univers partagés Call of Duty rendu officiel avec la sortie du reboot de Modern Warfare en 2016 ?

Tant de questions qui trouveront sûrement une réponse à la fin de l’année avec la sortie de ce nouvel opus dédié à la sous-série Black Ops. Prévu pour fin 2025, Call of Duty Black Ops 7 sera disponible sur PC, Xbox Series (et sur le Game Pass), PlayStation 5 mais également sur Xbox One et PlayStation 4 d’après les développeurs. Espérons que le jeu ne sera pas amputé de certaines fonctionnalités comme sur Black Ops 3 qui n’avait purement et simplement pas de campagne sur la génération Xbox 360 et PlayStation 3.