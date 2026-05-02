Star Wars Galactic Racer – Top départ à travers la galaxie dès octobre

Le prochain jeu Star Wars est enfin daté : rendez-vous le 6 octobre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Star Wars Galactic Racer, qui sera le premier jeu du studio Fuse Games, sera également l’une des rares excursion de Star Wars dans le milieu du jeu de course. Pour retrouver le dernier jeu marquant du genre de la licence, il fallait jusqu’à présent remonter jusqu’en 1999, avec Star Wars Épisode 1 : Racer.

Secret Games, éditeur du jeu, est également revenu sur les différentes éditions et prix du titre. Le jeu seul sera à 59,99€, avec, s’il est précommandé, un véhicule exclusif selon le support choisi. L’édition deluxe, quant à elle, coûtera 79,99€, et sera accompagnée d’avantages : trois véhicules exclusifs, des événements dédiés et un artbook numérique. Enfin, l’édition collector atteindra les 159.99€. Pour ce prix, le jeu sera notamment accompagné d’un steelbook, d’un fanion, d’un modèle du véhicule signature du jeu et de l’artbook en format physique.

Et oui, presque vingt sept ans sans jeu de course Star Wars, alors même que George Lucas avait créé la parfaite opportunité de créer un rendez-vous récurrent. Avec les courses de pods de Star Wars Épisode 1, on tenait une parfaite excuse pour une série de jeu de course au gameplay nerveux, pouvant surfer sur le succès de licences comme Burnout.

Il semblerait que les équipes de Lucasfilm soutenant le projet aient eu la même réflexion. Fuse Games, studio fondé pour développer ce projet en 2023, est composé de vétérans de Criterion Games, le studio derrière les Need For Speed et, justement, la licence Burnout. De fait, beaucoup des promesses des développeurs du projet mettent en avant une direction qui pourrait permettre à Star Wars Galactic Racer de se faire une place dans un marché déjà bien rempli.

Trop tard pour que Star Wars Galactic Racer trouve sa place ?

Sur le papier, il est vrai que le concept est accrocheur. D’autant que Star Wars n’était pas spécialement attendu sur ce terrain là. Cependant, il est clair que de Forza à Mario Kart, il ne reste qu’un petit créneau pour pouvoir vraiment marquer les esprits et s’établir au-delà de la simple expérience « d’un jeu de course, mais chez Star Wars ».

Fuse Games met l’accent sur des circuits avec de nombreux événements, qui pourront être déclenchés par le joueur au hasard lors de ses courses. Dans la même veine, les développeurs soulignent la campagne solo, ancrée dans l’ère de la Nouvelle République, qui mettra en scène Shade, un mystérieux coureur prenant part à des courses de la Ligue Galactique, une institution de course illégale de la Bordure Extérieure.

Si cette campagne sera probablement bien légère, elle aura le mérite d’arracher un sourire aux fans du dernier jeu de course Star Wars, puisque certains personnages de Star Wars Épisode 1 : Racing devraient faire leur retour. Cette campagne solo permettra également de créer son pod de course de rêve, avec des améliorations qui seront débloquées au cours de l’avancée dans le jeu.

En même temps, Fuse Games joue sur tous les tableaux : Star Wars Galactic Racer disposera de deux modes supplémentaires, un multijoueur qui permettra jusqu’à 12 joueurs de s’affronter, et un mode Arcade, où il sera possible de relever différents défis. Autant d’éléments qui, il faut l’espérer pourront faire briller l’expérience de l’équipe en charge de la création du jeu.

Reste à voir si Fuse Games saura encore faire le plus dur : passer la ligne d’arrivée avec brio. Avec une date sortie prévue pour octobre prochain, le studio et l’éditeur se réservent la possibilité d’encore présenter des choses, puisque cette date de sortie aurait été annoncée dans la précipitation, suite à une erreur sur Steam.