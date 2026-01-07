Star Wars : Racer Revenge – Un jeu qui vaut de l’or

Depuis quelques jours, Sony fait face à une situation assez embarrassante : les clés BootRom de de sa console PS5 ont fuité. De ce fait, aujourd’hui, le système de la PS5 se retrouve considérablement affaibli. Au point même que certains revendiquent une exploitation aisée des failles mises à jour. « Aisée », si l’on possède l’outil favorable… Car, selon une rumeur qui circule, l’une des conditions requises serait d’avoir en sa possession un jeu dont la rareté en fait aujourd’hui un intérêt essentiel pour les revendeurs peu scrupuleux.

Quand un jeu méconnu devient ressource

Depuis peu, en effet, un jeu fait monter les enchères : Star Wars Racer Revenge. Pas qu’il y ait eu un certain engouement ou regain d’intérêt vis-à-vis de ce dernier. En tout cas, pas du point de vue du joueur. En revanche, le jeu sorti initialement en 2002 sur PS2 et réédité des années plus tard sur les machines des générations plus avancées, est aujourd’hui au centre de l’attention pour la raison qu’il détiendrait (et à fortiori sa version matérialisée PS4) les ressource nécessaires, soit une faille dans le mode Hall of Fame du jeu permettant d’injecter du code au système, pour parvenir au jailbreak de la PS5.

Peut-on accorder du crédit au propos partagé ? Rien n’est moins sûr… Toujours est-il que cette déclaration a séduit certaines oreilles désireuses de se rendre maître de la console. Si bien qu’on a pu observer un mouvement un peu particulier à l’endroit des prix des copies mises en vente çà et là. C’est, par exemple, si l’on tourne nos regards sur eBay, des exemplaires proposés à pas moins de 300 dollars. Une somme exorbitante que la rareté de l’objet, produit à quelque 8500 unités, pourrait justifier. Du moins est-ce l’argument qui pourrait servir le discours des revendeurs.

Cependant si l’information, transmise notamment par un certain Genzine, se confirme, il s’agirait d’un sacré coup dur pour Sony. La faille permettrait ainsi d’avoir une emprise totale sur la machine, sans que cette action ne soit empêchée par Sony. Mais, est-ce que cela en vaudrait le coup ? Eh bien, sachant que toute tentative peut avoir des conséquences sur un plan légal, on ne peut que douter. Et puis, dans une autre considération, qu’est-ce cela pourrait apporter de plus ? Sûrement pas grand chose pour le joueur lambda…

Jusqu’à infirmation de la rumeur (par Sony notamment dont la voix reste à cette heure encore muette), il y a donc de grandes chances de voir cette folie autour de Star Wars : Racer Revenge continuer. Et encore plus si le bruit devient réalité. Mais, quoi qu’il en soit, le petit événement créé autour du présent jeu peut être une belle occasion de rappeler l’arrivée en cette année 2026 d’un nouveau jeu de course prenant ancrage dans l’univers de la saga « lucasienne » : le récemment annoncé Star Wars: Galatic Racer.